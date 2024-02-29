الجيش الوطني يبدا بشق طريق جديد ويحدد مسارا موحدا للخط الصحراوي لتأمين المسافرين بعد رفض الحوثيين فتح الطرقات

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وجه قائد المنطقة العسكرية السادسة بتكليف لجنة تحديد مسار للمسافرين عبر الخط الصحراوي والعمل على ردمه وتأمينه بعد تعنت المليشيا الحوثية ورفضها فتح الطريق الرئيسي مارب فرضة نهم صنعاء.
وقال رئيس اللجنة المكلفة من قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل هنتف ان قائد المنطقة وجه بصيانة الخط وتأمين المسافرين واضح العقيد هادي الفاضلي أن تحديد مسار وتأمينه في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية يمنع تشتت المسافرين وضياعهم وجعلهم عرض للنهب وقطاع الطرق في الصحراء.
وأضاف أن هذه التوجيهات جاءت بعد رفض مليشيا الحوثي مبادرة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب اللواء سلطان العرادة بفتح طريق مارب فرضة نهم صنعاء من طرف الشرعية.
وأوضح الفاضلي أن العمل جاري منذ ايام لاستكمال ردم الخط المحدد وانتشار قوات تابعة للمنطقة العسكرية السادسة على طول الخط والعمل بوتيرة عالية لانجازه قبل حلول شهر رمضان المبارك للتخفيف من معاناة المواطنين وخاصة المغتربين
واكد أن الجيش الوطني يعمل بكل امكاناته لحماية المسافرين داعيا إلى الالتزام بالسير في الخط المحدد من قبل المنطقة حفاظا على سلامتهم