راتب الحوثي يفجر عاصفة من ردود الأفعال الساخطة والساخرة بصنعاء

الخميس 29 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد 8 اشهر من الانقطاع التام ..اثار اعلان وزارة الخدمة المدنية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن بدا إجراءات الصرف لمبلغ نصف راتب شهر سبتمبر 2018م عاصفة من ردود الأفعال الساخطة التي اكتظت بها مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت عن أجواء مشحونة بالاحتقان الشعبي جراء إصرار الحوثيين على مواصلة سياسية التجويع والاستخفاف بالاحتياجات الشعبية الأساسية وبخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

ورصد "مأرب برس" تصاعد غير مسبوق لمظاهر الاستياء والغضب الشعبي الذي عبرت الكثير من المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي اتجه بعض منها الى التعاطي مع اعلان الخدمة المدنية بصنعاء بشيء من السخرية والتندر المشوب بالسخط الحاد من قبيل عشرات المنشورات التي نشرها ناشطون في اكبر تجمع للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المنقطعة على شبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك" حيث علق ناشطون على عملية الصرف الوشيكة لنصف راتب باعتبارها"مكرمة إنسانية من المقام المقدس لابن النبي "و"فطرة "بمناسبة حلول شهر رمضان فيما اثار البعض تساؤلات لاتخلو من السخرية من قبيل توجيه نصيحة لموظفي المؤسسات الحكومية بادخار جزء من النصف راتب الذي سيتم صرفه لعيد الفطر لان "اكرامية السيد لاتصرف الا كل 8 اشهر " .

من جهته علق الاكاديمي بجامعة صنعاء الدكتور" إبراهيم الكبسي" على اعلان الخدمة المدنية بالقول "الخدمة المدنية تعلن بدء اجراءات صرف نصف راتب شهر سبتمبر 2018م.. بعيدا عن السياسة.. ولأي سبب وظرف كان، هل يحدث شيء كهذا في أي مكان آخر من العالم ..أم أننا ننفرد ونحقق أرقاما قياسية غير مسبوقة في موسوعة غينيس العالمية!؟".