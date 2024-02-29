إنعقاد الاجتماع الاستراتيجي الأول لشبكة العرب لمكافحة الإفلات من العقاب

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عُقد الاجتماع الاستراتيجي الأول لشبكة العرب لمكافحة الإفلات من العقاب وذلك بعد تأسيسها في مدينة إسطنبول التركية يوم 24 فبراير 2024. وذلك برعاية وحضور رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، د. منصف المرزوقي، رئيس المجلس العربي. وبمشاركة 40 عضوًا في الشبكة،
وفي الاجتماع تم مناقشة تعزيز التواصل بين منظمات المجتمع المدني العربية لحقوق الإنسان.
كما استعرض اللقاء الأنشطة التي نفذتها الشبكة العربية لمكافحة الإفلات من العقاب.
كما تم تقديم مناقشة ومقترحات واستراتيجيات العمل المستقبلية، بما في ذلك الخطة السنوية لعام 2024.
إضافة الى مقترحات لتطوير الأساليب والمنهجيات الحالية للعمل.
واتفق اللقاء هلى وضع خطة استراتيجية تركز على القضايا الأساسية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما في ذلك الحقوق الأساسية للفرد (السياسية والمدنية منها بالإضافة إلى الاقتصادية والاجتماعية وغيرها).
كما تضمن اللقاء مناقشة واسعة لحالة الحرية وحقوق الإنسان في العالم العربي، بما في ذلك التقرير السنوي.
كما تم انتخاب لجنة مراقبة لمتابعة نتائج الاجتماع الاستراتيجي.