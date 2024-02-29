المبعوث الأممي لليمن يتعهد بمواصلة العمل للعودة الى مسار العملية السلمية والسفير فقيرة يجدد تمسك الشرعية بالمرجعيات الأساسية

الخميس 29 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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تعهد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن" هانس غرودنبرغ" بمواصلة العمل للعودة الى مسار العملية السلمية، وبناء السلام في اليمن، وتجنيب الشعب اليمني المزيد من الأزمات الانسانية .

وعبر المبعوث الأممي لليمن خلال لقاءه سفير اليمن لدى الأردن الدكتور "جلال فقيرة" عن تقديره لدعم مجلس القياده الرئاسي والحكومة اليمنية لجهوده

وخلال اللقاء اكد السفير "فقيره" حرص مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس رشاد العليمي على دعم جهود المبعوث الأممي وسعي المجلس لإنهاء الحرب وإحلال السلام، وفتح الطرق والمعابر التي تسهل حركة المواطنين، مؤكدا التزام الحكومة بمسار السلام الشامل على الرغم من تعنت المليشيات الحوثية ومحاولاتها المتكررة الرامية إلى تعطيل عملية بناء السلام، واستمرارها في ارتكاب الجرائم ضد ابناء الشعب اليمني، واستمرار هجماتهم الارهابية على المنشآت الإقتصادية، وتدمير البنية التحتية، وتجنيد الأطفال واستخدامهم وقود لجرائمها الارهابية، وترسيخ الازمة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا اليمني منذ انقلابهم على السلطة في أيلول سبتمبر 2014، وتوسيع دورهم الإرهابي ليطال السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ، وخلق كوارث بيئية من جراء احتمال تسرب غاز الامونيا والزيوت الخطرة واختلاطها بمياه البحر.

كما دعا السفير اليمني لدى الأردن إلى ممارسة المزيد من الضغوط الإقليمية والدولية على المليشيا لاجبارها على الانصياع لمبادرات السلام كما رسمت معالمها في خارطة الطريق، وبما ينسجم مع المرجعيات الثلاث الوطنية والإقليمية والدولية.