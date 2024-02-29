عاجل : وزير الصحة يعلن تصدر مستشفى كرى بمأرب قائمة أفضل المستشفيات في اليمن

الخميس 29 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن اليوم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح إن مستشفى كرى العام بمديرية مأرب الوادي تصدر قائمة التصنيف السنوي للمستشفيات في اليمن من حيث جودة الخدمات الصحية التي قدمت خلال العام الماضي 2023، وهو إنجاز تفخر به وزارة الصحة ويحسب لإدارة المستشفى وطواقمه والفنية الطبية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير بحيبح اليوم، 20 مشروعا جرى تنفيذها خلال العام الماضي بكلفة إجمالية بلغت (6 ) ملايين و 608 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية ودعم مركزي و بمساهمة من المنظمات الإنسانية، وشملت مشاريع توسعية في البنى التحتية الانشائية من مباني جديدة واعادة تأهيل اخرى، وتوسع في الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى.واستمع الوزير بحيبح ومعه وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، والوكيل لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد العبادي ، إلى شرح من مدير عام المستشفى الدكتور لؤي سليمان ، عن الخدمات الطبية و الصحية التي يقدمها المستشفى والانجازات والمشاريع الجديدة وكذا الاحتياجات الأساسية لاستكمال تأثيث وتشغيل الأقسام والمراكز والوحدات الجديدة .

واطلع الوزير على مستوى الإنجاز في مباني مشاريع التوسعة والتأهيل في أقسام العناية المركزة والرقود ومبنى الطوارئ التوليدية بالمستشفي، والمركز التعليمي لطلبة البورد اليمني ، بالإضافة إلى النظام الآلي الالكتروني للخدمات الطبية والذي يمكن المريض من الحصول على الخدمة بكل يسر وسهولة وشفافية ابتداء من الاستقبال مرورا بالمعاينة والفحوصات والتشخيص وانتهاءً بصرف الادوية الصيدلانية المتوفرة .