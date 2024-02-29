من داخل برلمان بريطانيا.. طارق صالح يستعرض مخاطر هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وخطوات تحقيق السلام

الخميس 29 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قدم العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة خلال زيارته للبرلمان البريطاني اليوم الخميس، لمحة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، و الجهود المبذولة من قِبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاستئناف العملية السياسية، والتزامهم المستمر بالانفتاح على المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وزار عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مقر البرلمان البريطاني والتقى المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب من أجل اليمن.

وضم اللقاء كلًّا من: تيم لوتون (حزب المحافظين) رئيساً، فليك دروموند الرئيس المشارك (حزب المحافظين)، أليسون ثيوليس نائب الرئيس (الحزب الوطني الأسكتلندي)، أفضل خان نائب الرئيس (حزب العمال)، رويستون سميث (حزب المحافظين)، إيان دنكان سميث (حزب المحافظين).

وتناول النقاش الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحقيق السلام في اليمن، والمخاطر الكبيرة التي تشكلها استمرار هجمات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي ومصالح الشعوب في كل أنحاء العالم.

من جهتهم، أكد البرلمانيون البريطانيون دعمهم الثابت للحكومة اليمنية ورفضهم القاطع للأعمال العدائية التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد الملاحة الدولية.

وشددوا على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.