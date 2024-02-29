لماذا فبراير هذا العام 29 يوماً وليس 28؟

الخميس 29 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعتبرت الجمعية الفلكية بجدة السعودية اليومٍ الخميس "يومًا كبيسًا"، وهو آخر أيام شهر فبراير لعام 2024، وهو اليوم الذي يأتي مرة واحدة كل 4 سنوات، وذلك حسب التقويم الميلادي الذى يقول أن شهر فبراير عدد أيامه 28 يوما فقط، على عكس "السنوات الكبيسة" التي يمتد فيها شهر فبراير وصولًا إلى 29 يومًا.

وأوضحت فلكية جدة، أن "اليوم الكبيس" أو اليوم الإضافي الذي يوافق 29 فبراير يؤدي إلى تطويل في عدد أيام العام لتصبح 366 يوماً وليس 365 يوماً.

يأتي مرة كل 4 سنوات

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه من المعروف أن الكرة الأرضية تتحرك حول الشمس من على مسافة متوسطة 149,600,000 مليون كيلومتراً وهي تندفع في مدارها بسرعة 108.000 كيلومتراً بالساعة.

وأبان، أن الكرة الأرضية تكمل دورة واحدة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 965,606,400 مليون كيلومتراً وذلك في 365 يوماً و 5 ساعات و 48 دقيقة و 46 ثانية.

وأوضح أبو زاهرة، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية ولتسهيل عملية الحساب حُذفت الكسور من الساعات والدقائق والثواني وتم إهمال هذا الربع ولكن في السنة الرابعة كما هو الآن في 2024 يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم يُضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يوماً.

وكانت سنة 2020 هي آخر "سنة كبيسة"، وسيتكرر حدوث السنة الكبيسة في عام 2028 المقبل.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن هذا "اليوم الكبيس" ضروري للحفاظ على التقويم، متزامناً مع فترة دوران الأرض حول الشمس، وبدون هذا اليوم الإضافي كل أربع سنوات، سنفقد ما يقرب من 6 ساعات كل عام.

ولفت، إلى أنه بعد 100 عام فقط، فإن التقويم بدون "السنوات الكبيسة" سيكون متأخراً بحوالي 24 يوماً تقريباً بالنسبة للأيام الموسمية الثابتة مثل الاعتدال الربيعي أو الانقلاب الشتوي.

السنوات الميلادية

ووفقاً للحسابات الفلكية، فإن السنوات الميلادية تنقسم إلى سنوات بسيطة عدد أيامها 365 يوما وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يوما، وبطريقة حسابية بسيطة، يمكن معرفة إذا السنة بسيطة أو "كبيسة" من خلال القسمة على 4، فإذا كان الناتج كسر فهي سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عدد حقيقي بدون كسر فهي "سنة كبيسة".

فعلي سبيل المثال 2017 ÷ 4 تساوي 504.25 (الناتج يحوي كسر) لذلك فهي سنه بسيطة، في حين 2020 ÷ 4 تساوي 505 (الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة).

دوران الأرض حول الشمس

ويعود سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطه تبلغ 93 مليون ميل تقريبا وهي تندفع في مدارها بسرعة 108,000 كيلومتر بالساعة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل ويتم ذلك في 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و 46 ثانية وهي تسمى السنة الشمسية وهي التي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.