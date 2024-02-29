حصيلة ىشهداء غزة تتجاوز 30 ألف شخص

الخميس 29 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي الـ30 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الخميس: "عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء الخميس 79 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".

ومن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر 582 قتيلا، وعدد المصابين 3007.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ146 حيث يتواصل القصف وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان