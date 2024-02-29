مفاجأة.. ليفربول يقدم عرضا رسميا لخليفة المدرب كلوب الاتحاد السعودي يصدر قرارا بحق رونالدو بعد حركته المشينة لجماهير نادي الشباب منصة إكس تتيح المكالمات الصوتية والمرئية بعد بيع رأس الحكمة للإمارات .. . إعلامي مصري يكشف عن مشروع سعودي على البحر الأحمر 30 ألف جندي يتلقون العلاج بسبب المعارك في غزة ميسي ممنوع من المشاركة في الأولمبياد بعد مبادرة العرادة.. الشرعية تعلن فتح طريق جديد يربط صنعاء من جانب واحد وثائق استخباراتية صهيونية في قبضة كتائب القسام إصلاح تعز يدعو أنصاره وأبناء المحافظة إلى الاحتشاد يوم الجمعة لهذا الأمر انكشاف حوثي أمام مبادرة اللواء العرادة
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض عقوبة على البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بسبب الحركة "المشينة" التي قام بها أمام جماهير الشباب.
وأشار الاتحاد السعودي، في بيان رسمي أمس الأربعاء، إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (1-57) من لائحة لجنة الانضباط.
وأضاف البيان أنه تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي.
ويشمل قرار العقوبة أيضا إلزام رونالدو بسداد 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.
وأكد البيان أن هذه العقوبة غير قابلة للطعن أو الاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق