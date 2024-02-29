بعد بيع رأس الحكمة للإمارات .. . إعلامي مصري يكشف عن مشروع سعودي على البحر الأحمر

الخميس 29 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الإعلامي المصري خالد أبو بكر، عن وجود مشروعات جديدة ستعلن عنها الدولة قريبًا، وذلك في أعقاب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

وقال خلال برنامجه كل يوم على قناة أون، الجمعة، إن مشروع مدينة رأس الحكمة مجرد بداية لسلسلة من المشروعات التي ستقام في الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف: "إحنا لسه في مشروع واحد وقع عليه من ضمن 4 مشروعات، لسه في صفقات سيعلن عنها في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط".

وأكد أن مشروع رأس الحكمة هو جزء من مجموعة مشاريع ستُقام على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مشروعًا خليجيًا آخر قيد الإعداد على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بتعويض أهالي مطروح تعويضًا عينيًا ونقديًا، مؤكداً أن هذا المشروع سيُفيد أهالي مطروح بشكل كبير، حيث سيوفر لهم فرص عمل جديدة، ويُساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح أن طريقة دفع أموال صفقة رأس الحكمة تُظهر مدى المساندة الإماراتية الكبيرة لمصر، حيث سيتم دفع 24 مليار دولار نقدًا.

وأعلنت مصر الجمعة، رسميا، بيع مدينة رأس الحكمة الساحلية شمال البلاد إلى الإمارات مقابل 35 مليار دولار، تدفع على مدار الشهرين المقبلين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35 بالمئة؜ من أرباح المشروع.

وذكر بيان لشركة القابضة أن المشروع سيضم مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.

وقفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار اليوم الجمعة قبيل الإعلان عن الاتفاق، وواصلت تقدمها حتى بعد ظهر اليوم.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2047 أو ما بعدها بأكثر من ثلاثة سنتات ليجري تداولها بين 66.6 و70.2 سنت، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.