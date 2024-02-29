وثائق استخباراتية صهيونية في قبضة كتائب القسام إصلاح تعز يدعو أنصاره وأبناء المحافظة إلى الاحتشاد يوم الجمعة لهذا الأمر انكشاف حوثي أمام مبادرة اللواء العرادة بعد تناوله العشاء مع ماكرون"والأمير تميم بن حمد..امبابي يصدم إدارة ومشجعي ريال مدريد ويكشف حقيقة انتقاله الوشيك شكوك أمريكية متصاعدة حول جدية وفعالية الضربات الجوية الامريكية والبريطانية على قدرات الحوثيين العسكرية.. خلافات بمجلس الشيوخ السعودية تدعم بسخاء أسطولها الجوي بشراء مروحيات حديثة الادارة الأمريكية تؤكد ما نشره مارب برس في وقت سابق حول تورط إيران في قيادة العمليات العسكرية في البحر الأحمر ضد الملاحة الدولية عملية نوعية لاجهزة الامن بمحافظة المهرة توقع خلية إرهابية كانت تخطط لاختطاف أجانب جماعة الحوثي تفاقم معاناة الموظفين وترفض صرف مساعدات تموينية ومصادر تكشف عن الموارد المالية المتاحة معهد هيدسون الأمريكي يكشف المهام السرية للحرس الثوري الإيراني في إدارة عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر
دعا التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز أعضاءه وأنصاره وكل أبناء المحافظة إلى الاحتشاد يوم الجمعة (29 فبراير) دعماً للشعب الفلسطيني.
وأكد إصلاح تعز حسب ماذكر موقع الاصلاح نت بأن هذه الدعوة تأتي في سياق التضامن الشعبي اليمني مع أبناء فلسطين الذين يتعرضون لإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وتأتي هذه الدعوة ضمن مواقف الإصلاح الدائمة والثابتة المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والوقوف معه ضد جرائم ومخططات الاحتلال الصهيوني.
وتشهد عدد من المحافظات اليمنية مظاهرات مستمرة للتنديد باستمرار حرب الإبادة بحق سكان غزة، وهو ما يؤكد موقف الشعب اليمني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.