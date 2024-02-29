إصلاح تعز يدعو أنصاره وأبناء المحافظة إلى الاحتشاد يوم الجمعة لهذا الأمر

الخميس 29 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز أعضاءه وأنصاره وكل أبناء المحافظة إلى الاحتشاد يوم الجمعة (29 فبراير) دعماً للشعب الفلسطيني.

وأكد إصلاح تعز حسب ماذكر موقع الاصلاح نت بأن هذه الدعوة تأتي في سياق التضامن الشعبي اليمني مع أبناء فلسطين الذين يتعرضون لإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وتأتي هذه الدعوة ضمن مواقف الإصلاح الدائمة والثابتة المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والوقوف معه ضد جرائم ومخططات الاحتلال الصهيوني.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية مظاهرات مستمرة للتنديد باستمرار حرب الإبادة بحق سكان غزة، وهو ما يؤكد موقف الشعب اليمني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.