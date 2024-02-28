الأربعاء 28 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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نفى النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان توصله لاتفاق يقضي بانتقاله إلى ريال مدريد الصيف القادم حيث تزامنت هذه التصريحات مع تداول واسع لتقارير إعلامية فرنسية اكدت تعرض "امبابي " لضغوط شديدة من الرئيس الفرنسي شخصيا لمواصلة اللعب في صفوف النادي الباريسي.

ومع تزامن انتهاء عقد المهاجم البالغ من العمر 25 عاما مع باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري، أجمعت وسائل إعلامية على أن اللاعب وافق على الرحيل صوب العاصمة الإسبانية في صفقة انتقال حر.

كما أن الفرنسي أعلم إدارة سان جيرمان مسبقا بقراره مما فتح الباب أمام ارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل القريب وبدورها، نوهت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن الفائز ببطولة كأس العالم 2018 حضر حفل عشاء نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأثيرت شائعات مفادها أن ماكرون سيحاول الضغط على مبابي من أجل الاستمرار مع الباريسيين والتوقيع على عقد جديد، لكن الشبكة أكدت أن الأمير تميم تمنى للاعب حظا سعيدا، مما يشير إلى أن رحيله بات أمرا لا مفر منه.