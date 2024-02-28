بعد تناوله العشاء مع ماكرون"والأمير تميم بن حمد..امبابي يصدم إدارة ومشجعي ريال مدريد ويكشف حقيقة انتقاله الوشيك شكوك أمريكية متصاعدة حول جدية وفعالية الضربات الجوية الامريكية والبريطانية على قدرات الحوثيين العسكرية.. خلافات بمجلس الشيوخ السعودية تدعم بسخاء أسطولها الجوي بشراء مروحيات حديثة الادارة الأمريكية تؤكد ما نشره مارب برس في وقت سابق حول تورط إيران في قيادة العمليات العسكرية في البحر الأحمر ضد الملاحة الدولية عملية نوعية لاجهزة الامن بمحافظة المهرة توقع خلية إرهابية كانت تخطط لاختطاف أجانب جماعة الحوثي تفاقم معاناة الموظفين وترفض صرف مساعدات تموينية ومصادر تكشف عن الموارد المالية المتاحة معهد هيدسون الأمريكي يكشف المهام السرية للحرس الثوري الإيراني في إدارة عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر سباق محموم نحو الرئاسة بين بايدن وترامب وهذا ما اسفرت عنه النتائج في ميتشيغان المرعب هالاند يسجل 5 أهداف ويصعد بالسيتي الى ربع نهائي كأس انجلترا مصادر تكشف لمأرب برس سبب الإشتباكات العنيفة التي اندلعت اليوم في العاصمة عدن (صورة)
نفى النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان توصله لاتفاق يقضي بانتقاله إلى ريال مدريد الصيف القادم حيث تزامنت هذه التصريحات مع تداول واسع لتقارير إعلامية فرنسية اكدت تعرض "امبابي " لضغوط شديدة من الرئيس الفرنسي شخصيا لمواصلة اللعب في صفوف النادي الباريسي.
ومع تزامن انتهاء عقد المهاجم البالغ من العمر 25 عاما مع باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري، أجمعت وسائل إعلامية على أن اللاعب وافق على الرحيل صوب العاصمة الإسبانية في صفقة انتقال حر.
كما أن الفرنسي أعلم إدارة سان جيرمان مسبقا بقراره مما فتح الباب أمام ارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل القريب وبدورها، نوهت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن الفائز ببطولة كأس العالم 2018 حضر حفل عشاء نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأثيرت شائعات مفادها أن ماكرون سيحاول الضغط على مبابي من أجل الاستمرار مع الباريسيين والتوقيع على عقد جديد، لكن الشبكة أكدت أن الأمير تميم تمنى للاعب حظا سعيدا، مما يشير إلى أن رحيله بات أمرا لا مفر منه.