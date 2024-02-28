السعودية تدعم بسخاء أسطولها الجوي بشراء مروحيات حديثة

الأربعاء 28 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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عقدت المملكة العربية السعودية مؤخرا عدة اتفاقيات لشراء عدد من المروحيات في اطار الجهود التي تبذلها المملكة لتحديث قدراتها الجوية.

وقالت شركة ليوناردو الإيطالية المملوكة للدولة اليوم الأربعاء إنها أبرمت عقد لبيع 20 طائرة من طراز إيه.دبليو 139 واتفاقية إطارية لعدة أعوام لأكثر من 130 طائرة هليكوبتر متنوعة الطرز مع شركة الطائرات المروحية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

كما أبرمت عددا من الاتفاقات الأخرى في قطاع الطائرات الهليكوبتر مع دول اخرى إذ تستعد للكشف عن خطة صناعية جديدة في الشهر المقبل. ولم تفصح الشركة عن قيمة العقود.

وقالت الشركة في بيان إنها أبرمت في معرض هيلي-إكسبو 2024، المقام في آناهيم بولاية كاليفورنيا الأميركية، اتفاقات بيع أولية مع المملكة المتحدة والموزع الإقليمي الأيرلندي سلون بخصوص تسع من طائرات الجيل المقبل من الطراز إيه.دبليو 09 وحيدة المحرك وطلبيات جديدة لطائرتين من طراز إيه.دبليو 109 جراند نيو وطائرتين من طراز إيه.دبليو 109 تريكر.

من جانب اخر قررت "شركة الطائرات المروحية" السعودية شراء ما يصل إلى 120 مروحية من شركة "إيرباص" تشمل طرازات مختلفة.

بدورها طلبت شركة "دي آر إف لوفترتونج" الألمانية لخدمات الطوارئ الطبية للطائرات المروحية هي الأخرى شراء ما يصل إلى 10 مروحيات "إيرباص إتش 145"، حسبما أعلنت "إيرباص" اليوم الأربعاء.

ووقعت الشركتين الاتفاقيتين خلال معرض هاي هيلي إكسبو، المقام حاليا في مركز أنهايم للمؤتمرات جنوبي ولاية كاليفورنيا وفق ايرباص.

ووفق المعطيات فإن الاتفاقية الاطارية تشمل ما يصل إلى 120 طائرة هليكوبتر من شركة إيرباص من طرازات مختلفة. وسيتم تسليم المروحيات خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.

وتعتبر "شركة الطائرات المروحية" السعودية، رائدة في تقديم خدمات المروحيات التجارية ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ووفق المعطيات فإن إجمالي أسطول المروحيات من طراز إيرباص التابع لشركة الطائرات المروحية السعودية يصل إلى 60 طائرة، منها 25 طائرة في الخدمة بالفعل.

وستدعم المروحيات الجديدة طراز "إتش 125" مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة السعودية في مجالات تشمل العمل الجوي والسياحة.

كما تشمل طلبية شراء شركة "دي آر إف لوفترتونج" الألمانية ما يصل إلى 10 مروحيات من طراز "إتش 145". وتواصل السعودية سياستها في تحديث أسطولها الجوي في اطار رؤية