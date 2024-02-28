عملية نوعية لاجهزة الامن بمحافظة المهرة توقع خلية إرهابية كانت تخطط لاختطاف أجانب

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أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة محاولة اختطاف أجانب من قبل خلية تنتمي لجماعة إرهابية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تمكنت بنجاح من القبض على عشرة عناصر ينتمون لجماعة إرهابية كانوا مكلفين بالاختطاف ومتوزعين ومختفين في أماكن متفرقة من المحافظة.
وأشار المصدر إلى أن عملية التتبع والرصد كانت عملية نوعية ومعقدة استمرت لعدة أشهر حتى تم القبض على كل عناصر الخلية الإرهابية يوم الأحد الموافق 2024/2/25.
وكشف المصدر المسؤول في الداخلية أن الوحدات الأمنية اضطرت لاستخدام القوة في عملية القبض على أفراد الخلية الإرهابية، بعد إطلاقهم النار على رجال الأمن الأبطال الذين تمكنوا من تضييق الخناق على كل الإرهابيين ضمن الخلية المكلفة بالاختطاف وإجبارهم على الاستسلام والقبض عليهم في وقت قياسي.
وأكد أن الأجهزة الأمنية متيقظة لمثل هذه الأحداث وجاهزة للتعامل مع الخلايا والعصابات الإرهابية،
وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة المهرة وكل المحافظات المحررة.
ووجهت قيادة وزارة الداخلية الشكر للسلطة المحلية وللأجهزة المخابراتية في محافظة المهرة والوحدات الأمنية الخاصة التي كلفت بمهام الرصد حتى إكمال مهمتها بنجاح في القبض على خلية خطرة وإرهابية كان لديها مخطط إجرامي كبير.