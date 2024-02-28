جماعة الحوثي تفاقم معاناة الموظفين وترفض صرف مساعدات تموينية ومصادر تكشف عن الموارد المالية المتاحة

الأربعاء 28 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد 8 اشهر من اخر عملية صرف لنصف راتب..رفضت قيادة جماعة الحوثي صرف راتب كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء ومناطق سيطرة الميلشيا الأخرى بالرغم من توفر الموارد المالية الكافية للصرف واقتراب الحلول الوشيك لشهر رمضان المبارك.

وأكدت مصادر بوزارة المالية بصنعاء لـ"مأرب برس" أن قيادة جماعة الحوثي رفضت في وقت سابق مقترحا بصرف راتب شهر كامل كل شهرين للتخفيف من معاناة اكثر من مليون موظف مشيرة الى ان ثمة موارد مالية كافية لصرف رواتب الموظفين شهريا وبشكل منتظم لكن قيادة الحوثيين هي من تقف عائقا أمام ذلك .

ولفتت المصادر الى أن جماعة الحوثي تراجعت عن إقرار تقديم مساعدات عينية لموظفي المؤسسات الحكومية بمناسبة قدوم شهر رمضان عبر معاودة صرف البطائق السلعية والتي تم اللجوء اليها قبل 3 سنوات مكتفية بصرف نصف راتب فقط وهو ما سيفاقم معاناة الموظفين خلال الشهر الكريم .