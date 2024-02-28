جماعة الحوثي تفاقم معاناة الموظفين وترفض صرف مساعدات تموينية ومصادر تكشف عن الموارد المالية المتاحة معهد هيدسون الأمريكي يكشف المهام السرية للحرس الثوري الإيراني في إدارة عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر سباق محموم نحو الرئاسة بين بايدن وترامب وهذا ما اسفرت عنه النتائج في ميتشيغان المرعب هالاند يسجل 5 أهداف ويصعد بالسيتي الى ربع نهائي كأس انجلترا مصادر تكشف لمأرب برس سبب الإشتباكات العنيفة التي اندلعت اليوم في العاصمة عدن (صورة) ملك عربي يشارك في عملية إنزال جوي لتقديم مساعدات لسكان قطاع غزة (صورة) أول عملية بالأسلحة الحية.. المانيا تدخل خط المواجهة العسكرية المباشرة مع الحوثيين مخطط اجرامي كبير يستهدف المهرة.. الكشف عن تفاصيل عملية أمنية نوعية ومعقدة تكللت بالقبض عن 10 إرهابيين خطرين اتفاق بين اليمن وروسيا.. وهذا موقف موسكو من عسكرة البحر الأحمر وهجمات الحوثيين كنت ملكة قبل أن يتحطم قلبي.. فرنسا تقطع السلالة الملكية في مدغشقر
بعد 8 اشهر من اخر عملية صرف لنصف راتب..رفضت قيادة جماعة الحوثي صرف راتب كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء ومناطق سيطرة الميلشيا الأخرى بالرغم من توفر الموارد المالية الكافية للصرف واقتراب الحلول الوشيك لشهر رمضان المبارك.
وأكدت مصادر بوزارة المالية بصنعاء لـ"مأرب برس" أن قيادة جماعة الحوثي رفضت في وقت سابق مقترحا بصرف راتب شهر كامل كل شهرين للتخفيف من معاناة اكثر من مليون موظف مشيرة الى ان ثمة موارد مالية كافية لصرف رواتب الموظفين شهريا وبشكل منتظم لكن قيادة الحوثيين هي من تقف عائقا أمام ذلك .
ولفتت المصادر الى أن جماعة الحوثي تراجعت عن إقرار تقديم مساعدات عينية لموظفي المؤسسات الحكومية بمناسبة قدوم شهر رمضان عبر معاودة صرف البطائق السلعية والتي تم اللجوء اليها قبل 3 سنوات مكتفية بصرف نصف راتب فقط وهو ما سيفاقم معاناة الموظفين خلال الشهر الكريم .