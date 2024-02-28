المرعب هالاند يسجل 5 أهداف ويصعد بالسيتي الى ربع نهائي كأس انجلترا عاجل: مصادر تكشف لمأرب برس سبب الإشتباكات العنيفة التي اندلعت اليوم في العاصمة عدن (صورة) ملك عربي يشارك في عملية إنزال جوي لتقديم مساعدات لسكان قطاع غزة (صورة) أول عملية بالأسلحة الحية.. المانيا تدخل خط المواجهة العسكرية المباشرة مع الحوثيين مخطط اجرامي كبير يستهدف المهرة.. الكشف عن تفاصيل عملية أمنية نوعية ومعقدة تكللت بالقبض عن 10 إرهابيين خطرين اتفاق بين اليمن وروسيا.. وهذا موقف موسكو من عسكرة البحر الأحمر وهجمات الحوثيين كنت ملكة قبل أن يتحطم قلبي.. فرنسا تقطع السلالة الملكية في مدغشقر ثالث أكبر مسجد بالعالم.. الجزائر تفتتح أكبر جامع في أفريقيا عملية إنزال دولية فوق غزة بمشاركة الأردن ومصر والإمارات وقطر رئيس البرازيل يغضب إسرائيل من جديد و يكشف حقيقة حديث المحرقة.. وما فعله نتنياهو
واصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه وبلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه لوتون تاون بستة اهداف سجل خمسة منها لاعبه البلجيكي إرلينغ هالاند مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب كنيلوورث رود.
وتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف في الشوط الاول من المباراة سجلها النجم النرويجي هالاند مستفيداً من ثلاث تمريرات حاسمة لزميله البلجيكي دي بروين في الدقائق 3 و18 و40، ولكن لوتون تاون نجح في تقليص الفارق بهدف أول سجله جوردن كلارك في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف.
وفي بداية الشوط الثاني من المباراة تمكن لاعب لوتون من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة جديدة من زميله روس باركلي، ليتمكن هالاند من تسجيل الهدف الرابع في الدققة 55، وبعدها بثلاث دقائق، أكمل هالاند خماسيته بعد تمريرة حاسمة هذه المرة من زميله البرتغالي برناردو سيلفا.
وأضاف الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الهدف السادس بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من جون ستونز عند الدقيقة 72 قبل أن يترك هالاند مكانه في الملعب للأرجنتيني خوليان ألفاريس ضمن أربعة تبديلات أجراها غوارديولا دفعة واحدة قبل 13 دقيقة على النهاية وشملت برناردو سيلفا أيضا.
ولم يجد لوتون أي حلول للمهاجم النرويجي الذي سجل ثلاثيتة الثامنة مع سيتي قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل هدفين آخرين بعد الاستراحة ليقضي على أي أمل للوتون للعودة في النتيجة.
ويمني سيتي النفس بتكرار إنجاز الموسم الماضي حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما أفلت منه لقب كأس الرابطة على غرار هذا الموسم حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث على يد نيوكاسل يونايتد.