المرعب هالاند يسجل 5 أهداف ويصعد بالسيتي الى ربع نهائي كأس انجلترا

الأربعاء 28 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 192

واصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه وبلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه لوتون تاون بستة اهداف سجل خمسة منها لاعبه البلجيكي إرلينغ هالاند مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب كنيلوورث رود.

وتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف في الشوط الاول من المباراة سجلها النجم النرويجي هالاند مستفيداً من ثلاث تمريرات حاسمة لزميله البلجيكي دي بروين في الدقائق 3 و18 و40، ولكن لوتون تاون نجح في تقليص الفارق بهدف أول سجله جوردن كلارك في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف.

وفي بداية الشوط الثاني من المباراة تمكن لاعب لوتون من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة جديدة من زميله روس باركلي، ليتمكن هالاند من تسجيل الهدف الرابع في الدققة 55، وبعدها بثلاث دقائق، أكمل هالاند خماسيته بعد تمريرة حاسمة هذه المرة من زميله البرتغالي برناردو سيلفا.

وأضاف الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الهدف السادس بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من جون ستونز عند الدقيقة 72 قبل أن يترك هالاند مكانه في الملعب للأرجنتيني خوليان ألفاريس ضمن أربعة تبديلات أجراها غوارديولا دفعة واحدة قبل 13 دقيقة على النهاية وشملت برناردو سيلفا أيضا.

ولم يجد لوتون أي حلول للمهاجم النرويجي الذي سجل ثلاثيتة الثامنة مع سيتي قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل هدفين آخرين بعد الاستراحة ليقضي على أي أمل للوتون للعودة في النتيجة.

ويمني سيتي النفس بتكرار إنجاز الموسم الماضي حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما أفلت منه لقب كأس الرابطة على غرار هذا الموسم حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث على يد نيوكاسل يونايتد.