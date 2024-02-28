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عاجل: مصادر تكشف لمأرب برس سبب الإشتباكات العنيفة التي اندلعت اليوم في العاصمة عدن (صورة)

الأربعاء 28 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
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اندلعت في مدينة عدن في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعام، اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني الموالي للمجلس الإنتقالي وقوات من أمن الطوارى .

وقالت مصادر عسكرية لمارب برس أن خلافا على قطعة أرض بين القوتين تسبب في اندلاع الاشتباكات بمنطقة الحسوة.

ويدعي كل طرف ملكيته للأرض وهي في الاساس قد تم نهبها من أحد تجار من ابناء المحافظات الشمالية في وقت سابق، وفق رواية سكان محليين.

 الاشتباكات التي دارت في محيط فندق القصر، تسببت في اصابة جندي واحترق طقم عسكري كما قطعت الطرقات لأكثر من ساعة .

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