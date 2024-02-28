ملك عربي يشارك في عملية إنزال جوي لتقديم مساعدات لسكان قطاع غزة (صورة)

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قال الاعلام الرسمي الأردني ان الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية، شارك في عمليات إنزال جوي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية إلى قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، نشرته وكالة الانباء الاردنية (بترا) قالت "إن مشاركة الملك، تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة".
واستهدفت الإنزالات، إيصال المساعدات لسكان غزة بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة، في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة.
ووفقاً لوكالة الانباء الاردنية، فان المساعدات، تحتوي على مواد إغاثية وغذائية ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الأهل في غزة جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة.