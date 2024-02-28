مخطط اجرامي كبير يستهدف المهرة.. الكشف عن تفاصيل عملية أمنية نوعية ومعقدة تكللت بالقبض عن 10 إرهابيين خطرين

الأربعاء 28 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أشاد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم الاربعاء ، بالنجاح الأمني الذي حققته الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة من خلال العملية النوعية المتمثلة بالقبض على خلية مكونة من 10 عناصر إرهابية كانت مكلفة بتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة.

واعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية كانت تخطط للقيام بأعمال ارهابية ضمن مخطط اجرامي كبير في المحافظة.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تمكنت بنجاح من القبض على عشرة عناصر إرهابية كانوا يخططون للقيام بأعمال ارهابية في أماكن متفرقة من المحافظة.

وأشار المصدر في بيان صحفي إلى أن عملية تتبع ورصد هذه العناصر كانت عملية نوعية ومعقدة استمرت لعدة أشهر حتى تم القبض على كافة عناصر الخلية الإرهابية يوم الأحد الماضي.

وأوضح المصدر أن الوحدات الأمنية اضطرت الى استخدام القوة في عملية القبض على أفراد الخلية الإرهابية، بعد إطلاقهم النار على رجال الأمن الذين تمكنوا من تضييق الخناق على الإرهابيين وإجبارهم على الاستسلام والقبض عليهم في وقت قياسي.

ووجهت قيادة وزارة الداخلية الشكر للسلطة المحلية والاجهزة الامنية المختلفة في محافظة المهرة التي كلفت بمهام الرصد حتى إكمال مهمتها بنجاح في القبض على خلية خطرة وإرهابية كان لديها مخطط إجرامي كبير.

وبعد الاعلان عن العملية اجرى وزير الداخلية اتصال هاتفي مع مدير عام شرطة محافظة المهرة العميد مفتي صموده، قال فيه أن ضبط خلية العناصر الإرهابية، يعكس اليقظة الأمنية وروح المسؤولية الوطنية التي يتحلى بها منتسبي كافة الأجهزة الأمنية بالمهرة وتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجباتهم على أكمل وجه والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن واستقرار محافظة المهرة واليمن بشكل عام..مثمناً الجهود التي بذلها رجال الآمن في إحباط مخطط العناصر الإرهابية وضبطهم.

وأكد اللواء حيدان، حرص قيادة وزارة الداخلية على تقديم كافة الدعم المطلوب لشرطة محافظة المهرة وبما يمكنها من تحقيق المزيد من النجاحات في محاربة الجريمة بكافة أشكالها وضبط مرتكبيها.