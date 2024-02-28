اتفاق بين اليمن وروسيا.. وهذا موقف موسكو من عسكرة البحر الأحمر وهجمات الحوثيين

الأربعاء 28 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، الذي يزور موسكو حاليا، الاتفاق مع روسيا على التواصل بين الوزارات المعنية وزيارات فرق فنية للاتفاق ومناقشة مجموعة من المقترحات في مجالات النفط والكهرباء والثروات المعدنية والزراعة وغيرها.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال بن مبارك انه تم الاتفاق على التواصل بين الوزارات المعنية في اليمن وروسيا وزيارات فرق فنية للاتفاق ومناقشة مجموعة من المقترحات في مجالات النفط والكهرباء والثروات المعدنية وغيرها.

واستعرض رئيس الحكومة جملة المواضيع التي تم مناقشتها مع المسؤولين الروس في الجوانب السياسية ووجهات النظر المتبادلة إزاء عدد من القضايا وفي مقدمتها السلام في اليمن واستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والوضع في الأراضي الفلسطينية.

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد على ان مليشيا الحوثي الإرهابية هي السبب الرئيسي في عسكرة البحر الأحمر وما تقوم به من قرصنة بحرية ليس لها علاقة بما يجري في قطاع غزة وانما بدأت من قبل ذلك.

واكد على انه لا يمكن الحديث عن امن الملاحة البحرية مع وجود مليشيا إرهابية مسلحة تسيطر على مساحات جغرافية تستطيع من خلالها استهداف السفن التجارية، وان الحل هو في دعم الحكومة الشرعية لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب.

كما تحدث عن توجهات الحكومة في الفترة القادمة والإصلاحات التي تنفذها بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والدور المعول على الأصدقاء الروس في هذا الجانب.

بدوره، جدد وزير الخارجية الروسي التزام بلاده بالعلاقات مع اليمن والقائمة على الاحترام المتبادل والحفاظ على تقاليد التعاون المثمر لهذه العلاقات التاريخية.

واشار الى الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع اليمن، وموقف بلاده في دعم الحل السلمي للازمة اليمنية.

وتطرق لافروف الى موقف بلاده المؤكد على وقف العمليات في البحر الأحمر وعدم قبول أي ظواهر مضرة بالتجارة العالمية.. مشددا على إعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر.