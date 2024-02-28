ثالث أكبر مسجد بالعالم.. الجزائر تفتتح أكبر جامع في أفريقيا عملية إنزال دولية فوق غزة بمشاركة الأردن ومصر والإمارات وقطر رئيس البرازيل يغضب إسرائيل من جديد و يكشف حقيقة حديث المحرقة.. وما فعله نتنياهو حرب خفية وطاحنة في الفضاء ..و مهمة الصين التاريخية تزعج وترعب أميركا زيدان يفتح باب العودة.. وكبار أوروبا يترقبون فرقاطة ألمانية تعلن إحباط هجوم جديد بمسيّرتين بالبحر الأحمر تحذير جديد من زلزال عنيف قريباً و أكبر من 7 درجات سيدمر إسطنبول القيادة المركزية الأميركية تعلن إسقاط 5 مسيّرات للحوثيين في البحر الأحمر مقتل ضابطين أحدها قائد سرية وإصابة 7 جنود بجروح خطيرة في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، تطورات خطيرة بشأن السفينة البريطانية «روبيمار» التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن - مصدر في خفر السواحل يحدد موعد غرقها بشكل كامل
نفذت القوات الجوية للأردن ومصر والإمارات وقطر عملية إنزال جوية مشتركة للمساعدات فوق غزة، في إطار جهود دولية مشتركة لتخفيف المعاناة على أهالي القطاع.
وشارك الملك عبدالله الثاني، في عمليات الإنزال الجوي. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية إن مشاركة الملك تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أقلعت من العاصمة عمان 6 طائرات من نوع C130 منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أخرى إماراتية ومصرية وفرنسية، كجزء من عملية المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف عن أهالي القطاع، ضمن جهد دولي بمشاركة دول شقيقة وصديقة.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية من جانبها المشاركة في عمليةالإنزال الجوي رفقة الإمارات وقطر و فرنسا والأردن.
واستهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة، في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة.
وتحتوي المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وغذائية ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الأهل في غزة جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة.
وتم تخصيص إحدى الطائرات، للمستشفى الميداني الأردني الخاص الثاني جنوب قطاع غزة، والذي يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية، إذ جرى إمداده بالمواد الإغاثية والطبية والمستلزمات الصحية والوقود