فرقاطة ألمانية تعلن إحباط هجوما جديد بمسيّرتين بالبحر الأحمر

الأربعاء 28 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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فيما تتواصل الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، أفاد حساب الجيش الألماني، اليوم الأربعاء، على منصة "إكس" أنه تم إسقاط مسيرتين اقتربتا من الفرقاطة "هيسن" في البحر الأحمر، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

قبل ذلك قالت سفارة ألمانيا في الولايات المتحدة إن الفرقاطة الألمانية "هيسن" أحبطت هجوما بطائرة مسيرة للمرة الأولى منذ انضمامها إلى العملية البحرية "أسبيدس" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أطلق الاتحاد العملية "أسبيدس" للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

يذكر أن إطلاق المهمة الأوروبية أتت بعد شهرين من إنشاء واشنطن تحالفا بحريا، لحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

وتحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا كان هاجم مواقع للحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن، بهدف الحد من قدرة الحوثيين المدعومين إيرانياً على مهاجمة السفن.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت مساء أمس إسقاط خمس طائرات مسيرة.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن المسيرات انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين داخل اليمن، وتم استهدافهم بواسطة مقاتلة أميركية وسفينة تابعة للتحالف الدولي.

قوة الرد السريع البحرية الأميركية تغادر شرق المتوسط خلال الأسابيع المقبلة أميركا الشرق الأوسطقوة الرد السريع البحرية الأميركية تغادر شرق المتوسط خلال الأسابيع المقبلة من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بوقوع قصف أميركي وبريطاني بغارتين على جزيرة لبوان في الحديدة غرب اليمن.

ويأتي ذلك ضمن ضربات توجهها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بهدف تعطيل وإضعاف قدراتها على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية