القيادة المركزية الأميركية تعلن إسقاط 5 مسيّرات للحوثيين في البحر الأحمر

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قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن طائرة أميركية وسفينة للتحالف أسقطتا خمس طائرات مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر.
وأضافت عبر منصة «إكس»، أن المسيرات انطلقت من مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.
وكان جورج ويكوف قائد الأسطول الخامس الأميركي قال يوم الاثنين الماضي، إن الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة على الحوثيين في اليمن المستمرة منذ أكثر من شهر لم تردعهم، وعبر عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى وقف هجماتهم على السفن بالبحرين الأحمر والعربي.
وأقر ويكوف، في مقابلة مع موقع المونيتور، بصعوبة التأكد من نجاح محاولات إضعاف الحوثيين، وقال: «من الصعب القول أننا نجحنا في إضعاف قدرات الحوثيين .. لكننا بالتأكيد غيرنا طريقة عملهم»