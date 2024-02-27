توجيهات إيرانية مفاجئة لقيادة جماعة الحوثي والأخيرة تصدر تعليمات عاجلة لأفرادها في الحديدة والسواحل الجنوبية السعودية.. تنفذ حطم الإعدام بحق 7 مدانين دراسة أمريكية حديثة ينشر مأرب برس تفاصيلها ...حذرت من تدخل عسكري وكشفت عن الخيار الأكثر فاعلية لمواجهة الحوثيين والطرف القادر على كسرهم عسكريا عضو مجلس القيادة العميد طارق صالح يصل العاصمة البريطانية لندن في مهمة هامة نهب قرابة ثلاثة طن من الذهب الخالص على أحد الدول العربية عاجل : عقوبات أميركية وبريطانية على قيادات حوثية المليشيات تصدر بياناً بشأن حقيقة استهدافها لكابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر حملة نظافة واسعة في مأرب إحتفاءً باليوم الوطني للبيئة مزاد عالمي لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.. والامارات تستعد لاستثمارات مليارية بمصر نيويورك تايمز تتحدث عن تقديم إسرائيل تنازلات كبيرة في محادثات الرهائن
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن توجيهات إيرانية طارئة لقيادة جماعة الحوثي بالجنوح الى التهدئة النسبية في عمليات الميلشيا في البحر الأحمر.
وأكدت المصادر لـ" مارب برس" أن قيادة الحوثيين تلقت توجيهات إيرانية بالتهدئة في البحر الأحمر وتجنب استهداف السفن الأمريكية للحد من تصاعد التوتر في المنطقة وهو ما قد يستبب في خروج الأوضاع عن السيطرة .
وأشارت المصادر الى أن قيادة الحوثيين أصدرت توجيهات غير معلنة لقيادة الميلشيا في الحديدة والسواحل الجنوبية بخفض التصعيد خاصة فيما يتعلق باستهداف ومهاجمة السفن الأمريكية.
وتسعي إيران إلى تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وهو ما دفع طهران الى التنصل في اكثر من مناسبة عن مسئوليتها في تحريض ميلشياتها في المنطقة على ضرب ومهاجمة المصالح الأمريكية .