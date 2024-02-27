توجيهات إيرانية مفاجئة لقيادة جماعة الحوثي والأخيرة تصدر تعليمات عاجلة لأفرادها في الحديدة والسواحل الجنوبية

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن توجيهات إيرانية طارئة لقيادة جماعة الحوثي بالجنوح الى التهدئة النسبية في عمليات الميلشيا في البحر الأحمر.

وأكدت المصادر لـ" مارب برس" أن قيادة الحوثيين تلقت توجيهات إيرانية بالتهدئة في البحر الأحمر وتجنب استهداف السفن الأمريكية للحد من تصاعد التوتر في المنطقة وهو ما قد يستبب في خروج الأوضاع عن السيطرة .

وأشارت المصادر الى أن قيادة الحوثيين أصدرت توجيهات غير معلنة لقيادة الميلشيا في الحديدة والسواحل الجنوبية بخفض التصعيد خاصة فيما يتعلق باستهداف ومهاجمة السفن الأمريكية.

وتسعي إيران إلى تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وهو ما دفع طهران الى التنصل في اكثر من مناسبة عن مسئوليتها في تحريض ميلشياتها في المنطقة على ضرب ومهاجمة المصالح الأمريكية .