عضو مجلس القيادة العميد طارق صالح يصل العاصمة البريطانية لندن في مهمة هامة

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وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين في المملكة المتحدة لمناقشة التطورات في البحر الاحمر والسلام ومصالح اليمنيين.
وكان في استقباله لدى وصوله سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان وعدد من مسؤولي السفارة.
وسيعقد عضو مجلس القيادة مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين في البرلمان ووزارة الخارجية البريطانية، كما سيناقش مع قيادة المنظمة البحرية الدولية سبل احتواء كارثة سفينة روبي مار.
كما سيشارك في ندوة مع المعهد الملكي للشؤون الدولي "تشاتام هاوس" تستعرض جهود الأمم المتحدة في اليمن والأوضاع التي تقوّض عملية السلام وجهود مجلس القيادة الرئاسي في هذا الإطار.
ويرافقه في الزيارة رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي.