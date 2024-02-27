المليشيات تصدر بياناً بشأن حقيقة استهدافها لكابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر

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نفت جماعة الحوثي الارهابية باليمن اليوم الثلاثاء التقارير التي نقلتها وسائل إعلام عن استهدافها كابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الاتصالات التابعة للجماعة في بيان على تلغرام إنها تؤكد "حرصها على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر".
كذلك أكدت الجماعة الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاح وصيانة الكابلات البحرية الدولية "شريطة الحصول على التصاريح من صنعاء".
وذكرت أن قرارها منع السفن الإسرائيلية من المرور لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية.
وكانت وسائل إعلام قد أفادت بتعرض كابل بحري قبالة سواحل اليمن يربط أوروبا بالهند لأضرار، مضيفة أن شركة الاتصالات المالكة تعمل لتدبير كيفية إجراء إصلاحات تحت الماء فيما تعتبر منطقة حرب.