حملة نظافة واسعة في مأرب إحتفاءً باليوم الوطني للبيئة مزاد عالمي لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.. والامارات تستعد لاستثمارات مليارية بمصر نيويورك تايمز تتحدث عن تقديم إسرائيل تنازلات كبيرة في محادثات الرهائن خاص: تقرير حقوقي يكشف بالأرقام والشواهد عن مئات الإنتهاكات الحوثية في أمانة العاصمة صنعاء افتتاح معرض الشهر الكريم بمأرب ... منافسة تجارية لتقديم الافضل جودة وسعراً زيارة تفقدية مفاجئة لوزير الأوقاف للاطلاع على سير العملية الامتحانية بالمعهد العالي للإرشاد العملة اليمنية تهوي مجددا في سوق الصرف.. أسعار الصرف الآن مشاريع ناجحة : معهد احتراف في تعز من التدريب إلى الإنتاج بالأسماء.. قرارات بنقل قضاة وتعيين أعضاء نيابة في 9 محافظات من بينها ''جامع الصالح''.. تعرف على أكبر مساجد العالم مساحتها سعتها وأين وكيف بُنيت؟
دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، حملة نظافة رسمية ومجتمعية واسعة، نظمها مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين، ضمن الفعاليات الاحتفائية باليوم الوطني للبيئة.
وهدفت الحملة التي شارك فيها مدير مكتب هيئة حماية البيئة بالمحافظة محمد العبادي ونائب المدير التنفيذي للصندوق محمد السعيدي وعدد من مدراء المكاتب الحكومية بالمديرية ومدراء المدارس وعقال الحارات والفرق الكشفية، إلى تعزيز ثقافة النظافة والوعي البيئي والعمل التطوعي لدى المجتمع، واهمية دور وتكاتف المجتمع مع الجهات المختصة في الحفاظ على البيئة ونظافتها.