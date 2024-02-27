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حملة نظافة واسعة في مأرب إحتفاءً باليوم الوطني للبيئة

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، حملة نظافة رسمية ومجتمعية واسعة، نظمها مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين، ضمن الفعاليات الاحتفائية باليوم الوطني للبيئة.

وهدفت الحملة التي شارك فيها مدير مكتب هيئة حماية البيئة بالمحافظة محمد العبادي ونائب المدير التنفيذي للصندوق محمد السعيدي وعدد من مدراء المكاتب الحكومية بالمديرية ومدراء المدارس وعقال الحارات والفرق الكشفية، إلى تعزيز ثقافة النظافة والوعي البيئي والعمل التطوعي لدى المجتمع، واهمية دور وتكاتف المجتمع مع الجهات المختصة في الحفاظ على البيئة ونظافتها.

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