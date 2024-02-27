نيويورك تايمز تتحدث عن تقديم إسرائيل تنازلات كبيرة في محادثات الرهائن

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال مسؤولون إسرائيليون، إن بلادهم قدمت تنازلات كبيرة، في محادثات وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، وقد توافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين، مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤولين الذين لم تسمهم، أن المفاوضين الإسرائيليين وافقوا سرًّا على اقتراح أمريكي يقضي بإطلاق سراح خمس جنديات إسرائيليات محتجزات في غزة، مقابل إطلاق سراح 15 أسيرا فلسطينيا بارزًا.

وكشف مسؤول أن المفاوضات حول الجنود الذكور تتم بشكل منفصل عن المجندات.

لكن الصحيفة قالت، إن حماس لم تسلم بعد ردها على المقترح، ودعت إلى انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف طويل لإطلاق النار، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين.

ويأتي الحديث عن هذه التنازلات في وقت يحاول فيه المفاوضون التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، في غضون أسبوعين تقريبًا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، كشف الإثنين، أن المفاوضات تقترب من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع.

على النقيض من ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لديها خطة لإجلاء المدنيين من رفح قبل عملية متوقعة للجيش الإسرائيلي هناك، وأكد أن الهدنة قد تؤجل الهجوم لكنها لن تمنعه.

ويعيش القطاع الفلسطيني تحت حرب مدمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات آلاف القتلى، وأزمة إنسانية شديدة، ودمار غير مسبوق، وفق منظمات أممية والسلطات الفلسطينية.