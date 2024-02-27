افتتاح معرض الشهر الكريم بمأرب ... منافسة تجارية لتقديم الافضل جودة وسعراً

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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افتتح، اليوم، في محافظة مأرب معرض الشهر الكريم الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية على مدى اسبوعين.

ويعد المعرض لهذا العام اكثر تنظيما ومشاركة من العام الماضي وتحدثت مصادر لمأرب برس "ان التخفيضات لهذا الموسم ستكون بشكل يلمسها المواطن وبفارق كبير في بعض السلع.

ويمثل المعرض فرصة ذهبية للمواطنين خاصة وهم على مشارف الشهر الكريم شهر رمضان.

وحاول المنظمون لمعرض الشهر الكريم ان يضم كافة احتياجات الاسرة اليمنية خاصة فيما يتعلق بالشهر الكريم.

وخلال الافتتاح، طاف وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، ورئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز، باجنحة المعرض البالغة 28 جناحا تضم السلع والمنتجات الغذائية الاساسية والرمضانية والأدوات المنزلية التي يعرضها وكلاء الشركات المحلية المشاركين.

واستمع الفاطمي وبن عزيز، الى شرح من مدير فرع المؤسسة الاقتصادية بالمحافظة العميد احمد الشهاري، عن التحضيرات والتنظيم للمعرض في اطار خطة المؤسسة لافتتاح معارض مماثلة في مختلف المحافظات المحررة والتي تهدف الى كسر احتكار السوق وتخفيف لهيب الأسعار على المواطنين في شراء احتياجاتهم للشهر الكريم في ظل الظروف المعيشية الصعبة والأوضاع الاقتصادية المتردية.

واطلع الفاطمي وبن عزيز، خلال جولتهما من اصحاب الشركات على مستوى التخفيضات في السلع والمنتجات المختلفة بمختلف الاجنحة ومدى الفارق بينها وبين السوق خارج المعرض..مؤكدين على اهمية اقامة مثل هذه المعارض في المحافظة للتخفيف من معاناة غلاء الاسعار والوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين خاصة ان المحافظة اغلب سكانها من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة للغاية..مشيدين بمستوى التنظيم للمعرض.