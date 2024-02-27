زيارة تفقدية مفاجئة لوزير الأوقاف للاطلاع على سير العملية الامتحانية بالمعهد العالي للإرشاد

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تفقد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، سير العملية الامتحانية في المعهد العالي للتوجيه والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن.

واطلع معالي الوزير على سير الامتحانات النهائية لطلاب المعهد (المستوى الرابع) الذين تعثرت دراستهم لما يقارب تسعة أعوام جراء الانقلاب الحوثي والعدوان على مدينة عدن الذي طال المعهد العالي وتدميره بشكل كامل.

واستمع الوزير إلى شكاوى وملاحظات الطلاب ووجه المختصين بمعالجتها، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، بما يمكنهم من التحصيل العلمي في بيئة تضمن مخرجات مشرفة.

الجدير بالذكر أن معالي الوزير أعاد افتتاح المعهد العالي للتوجيه والإرشاد في مطلع يناير الماضي بعد إعادة تأهيله وترميمه على نفقة الوزارة، وذلك في أعقاب التدمير الذي طاله خلال اجتياح مليشيا الحوثي للمدينة، حيث ظلّ طي النسيان على مدى سنوات قبل أن يعاود نشاطه مؤخرًا.

رافق الوزير في الزيارة التفقدية عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد الشيخ كمال باهرمز، ووكيل قطاع الأوقاف الدكتور وضاح الشبحي ومدير مكتب الوزير الأستاذ محسن مجمل وعدد من موظفي ديوان الوزارة بعدن.