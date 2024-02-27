العملة اليمنية تهوي مجددا في سوق الصرف.. أسعار الصرف الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الثلاثاء بتاريخ 27/02/2024
الاسعار في عدن
شراء الدولار 1678
بيع الدولار 1685
شراء السعودي 442
بيع السعودي 445
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 530
بيع الدولار 535
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.50