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العملة اليمنية تهوي مجددا في سوق الصرف.. أسعار الصرف الآن

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الثلاثاء بتاريخ 27/02/2024

الاسعار في عدن

شراء الدولار               1678

بيع الدولار                  1685

شراء السعودي            442

بيع السعودي                445

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار              530

بيع الدولار                 535

شراء السعودي           140

بيع السعودي               140.50

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