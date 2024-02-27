مشاريع ناجحة : معهد احتراف في تعز من التدريب إلى الإنتاج

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كانت فكرة كبرت مع مرور الوقت لتصبح حلماً وإنجازاً يحقق لأسر الشهداء والجرحى والأسرى في مدينة تعز جزءاً من احتياجاتهم ويخفف عنهم أعباء الحرب وتبعاتها .

- معمل احتراف للخياطة المتنوعة

منتجات متنوعة وملابس لكل الأعمار وبأشكال مختلفة ، جودة وأسعار منافسة وموديلات تناسب كافة الأذواق والشرائح ، في معرض رمضاني ، وكلها من إنتاج معمل احتراف التابع لمعمل احتراف لصالح شريحة أسر الشهداء والجرحى والأسرى ومن صنع أيديهن .

بحضور مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان ورئيس مجلس المقاومة الشعبية بالمدينة الشيخ مارش عبدالجليل وبمعية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية أ. عبده علي ونائبه أ. فؤاد عبدالله وعدد من القيادات المدنية والعسكرية كان التدشين والافتتاح جوار ساحة الحرية بتعز ، عمارة الدبعي .

معهد احتراف يحتوي على أقسام التقنية والمهنية والحرف والمشغولات وخياطة الملابس بأنواعها وصناعة البخور والحلويات والمعجنات وأقسام الكمبيوتر والهندسة والكهرباء والديكور وإعداد الممرضات والاسعافات الاولية والنجارة والحدادة والألمونيوم والتصوير والجرافكس والصيانة والبرمجة .

ويستوعب المعهد أعداد كبيرة من أسر الشهداء والجرحى والمعاقين والاسرى من مختلف المديريات والمحافظات وتخرج منه 2400 طالب وطالبة خلال 3 أعوام وبشهادات معتمدة.

ويعد معهد احتراف، المبادرة الأولى من نوعها في الجمهورية، حيث يوفر السكن والتغذية والدراسة والتدريب والتأهيل في الحرف والمهن التي تناسب ميولاتهم وقدراتهم، مع تمكينهم من الانخراط في العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي ليعودوا إلى قراهم وأهاليهم بحرف ومهن تعيل أسرهم.

شهادات وأقوال في المشروع:

الذبحاني مديرة المعهد : المشروع هو الأول من نوعه في تعز

مديرة معهد احتراف أ. حياة الذبحاني : يعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه في مدينة تعز لأنه حصيلة عامين من التدريب والتأهيل والاحتراف لزوجات الشهداء والجرحى والأسرى أعددناه بعناية ليكون منافساً قوياً في السوق المحلي ولنلبس مما ننتج مساهمين بتجربة جديدة سيكتب لها النجاح بإذن الله وتوفيقه ومساندة وتشجيع المجتمع .

- مشاريع التمكين الاقتصادي وبصمات الشيخ حمود سعيد المخلافي.

إنها إحدى ثمار دعم مشاريع التمكين الاقتصادي ، فمعهد احتراف للتدريب والتأهيل الذي أنشاه وموله ودعمه رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي هو واحد من المشاريع التنموية في مدينة تعز ، والتي تسعى للتخفيف من أوجاع الحرب .

-عضو مجلس المقاومة سعيد سلطان : أثبت معهد احتراف للجميع أن الاحتراف منهجه وغايته ، وهذا الإنتاج باللمسات والإبداع والمنافسة هو جدير بالاهتمام والتقدير لكل العاملين والطاقم القائم عليه .

-حنان سيلان مديرة المعمل : سيستمر معرض معمل إحتراف للخياطة المتنوعة حتى أواخر شهر رمضان المبارك ومستعدين لتلبية جميع طلبات الخياطة طوال العام بكافة الموديلات والأذواق المتعددة وبأفخم أنواع الأقمشة وفي أسرع مدة زمنية ملتزمون بالإنجاز.

-حياة البخاري زوجة شهيد إحدى المستفيدات : أشعر بفخر كبير حينما أصبحت عضواً فاعلاً في المجتمع وصار لي حضور في الخياطة بأنواعها ، اليوم أنا لا أحتاج أحد بل انتقلت من الاحتياج إلى الإنتاج ومن الحاجة إلى العطاء أقوم بواجباتي تجاه أسرتي وأنا وزميلاتي ممتنين لمعهد احتراف وشاكرين جهود الشيخ حمود سعيد المخلافي في دعم هذه الشريحة المهمة .