بالأسماء.. قرارات بنقل قضاة وتعيين أعضاء نيابة في 9 محافظات

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الدوري المنعقد صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن بن طالب، نقل عدة قضاة وتعيين اعضاء نيابة في عدة محافظات .

واقر المجلس نقل القاضي "أدهم سعيد عباد العولقي" للعمل عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابات، والقاضي "ياسر سالم علوي أحمد" للعمل عضواً في الشعبة الجزائية والشخصية بمحافظة أبين، والقاضي "نرجس أحمد عمر يوسف" للعمل عضواً في الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة أبين، والقاضي "سعد مبارك ماجد مبارك" للعمل عضواً في نيابة استئناف محافظة سقطرى.

كما أقر المجلس توزيع عدد من مساعدي النيابة للعمل أعضاء في النيابة العامة، على النحو الآتي:

محافظة عدن:

• نزيرة إبراهيم سليمان يوسف عضواً في شعبة السجون بمكتب النائب العام.

• أنصاف سعيد محمد سلام عضواً في نيابة الآثار الابتدائية.

• نشوان إسماعيل علي العبسي عضواً في نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الالكتروني.

• بحرية حسن شمشير أحمد خان عضواً في نيابة الآثار الابتدائية.

• فريال ناشر عبدالله سعيد عضواً في نيابة صيرة الابتدائية.

• أميرة سالم عبيد الصاعي عضواً في نيابة الأحداث الابتدائية.

• سعاد حامد خليل شوطح عضواً في نيابة السجن المركزي.

• يسرى محمد علي النجار عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية.

• ياسر سالم عمر أحمد عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.

• عبدالفتاح سلطان أحمد الصلوي عضواً في نيابة البريقة الابتدائية.

• سونا محمد يحيى إبراهيم عضواً في نيابة الآثار الابتدائية.

• نادر فاروق عبداللاه أحمد عضواً في نيابة صيرة الابتدائية.

• محمد سلطان محمد عبده عضوا في نيابة البريقة الابتدائية.

• سالم ناصر سليمان الزامكي عضواً في نيابة خور مكسر الابتدائية

محافظة لحج:

• وضاح عبده علي سعيد الحاج عضواً في نيابة طور الباحة الابتدائية.

محافظة الضالع:

• صادق محمد أحمد البرح عضواً في نيابة قعطبة الابتدائية.

محافظة تعز:

• زائد سلطان قائد أحمد عضواً في نيابة صبر الابتدائية.

محافظة أبين:

• غسان صالح عبدالله المدحدح عضواً في نيابة أحور الابتدائية.

• نظرة يوسف سالم بن سالم عضواً في نيابة جعار الابتدائية.

• عمر عبدالله عمر باهرمز عضواً في نيابة جعار الابتدائية.

محافظة شبوة:

• مبارك ناصر صالح الحرملي عضواً في نيابة عتق الابتدائية.

• عبدالمنعم عبدالله عوض صالح عضواً في نيابة الروضة الابتدائية.

• خالد ناصر صالح الحرملي عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية.

• مروان محمد حسين بانافع عضواً في نيابة الصعيد الابتدائية.

• منصر ناصر سلطان باعوضة عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية.

• سعيد ناصر جعيم قهس عضواً في نيابة نصاب الابتدائية.

محافظة حضرموت:

• خالد محمد أحمد العمودي عضواً في نيابة شرق المكلا.

• صلاح علي عوض الصويل عضواً في نيابة غيل باوزير الابتدائية.

• عبدالقادر هاشم عبدالرحمن الجيلاني عضواً في نيابة حريضة الابتدائية.

• فردوس سالم سعيد حمدون عضواً في نيابة الشحر الابتدائية.

• عبدالله عرفات عبد باسيف عضواً في نيابة سيئون الابتدائية.

• زكي عبدالله سالم مزروع عضواً في نيابة شرق المكلا الابتدائية.

محافظة مأرب:

• عبدالرحمن عبدالله علي شارد عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية.

• عبدالسلام حسن عبدالله الأكحلي عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية.

محافظة سقطرى:

• ياسر سالم عبد سالم الشحيري عضواً في نيابة سقطرى الابتدائية.

كما أقر المجلس إحالة أحد القضاة للتقاعد لبلوغه أحد الأجلين بناء على طلبه.

ونظر المجلس في عدد من التظلمات واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

وناقش المجلس عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات والمعالجات المناسبة، وكان المجلس قد اطّلع على محضره السابق وأقره.