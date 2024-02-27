آخر الأهداف التي زعم الجيش الأميركي تدميرها في اليمن

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن وطائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون نحو السفن الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر خلال الساعات الماضية.

ومساء امس الاثنين عاودت المقاتلات الأمريكية البريطانية قصفها مواقع في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت وسائل إعلام حوثية، أن واشنطن ولندن شنتا ثلاث غارات استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، دون مزيد من التفاصيل.

وامس الأول شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات عنيفة استهدفت 18 موقعا في 3 محافظات خاضعة للحوثيين، ردا على استمرار عملياتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن كان يستهدف على الأرجح السفينة إم في تورم ذور في خليج عدن.

وأوضحت أن الصاروخ لم يصب السفينة، وهي ناقلة نفط أمريكية، وسقط في المياه دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي أسقط أيضا طائرتين مسيرتين فوق جنوب البحر الأحمر يوم الأحد ضمن إجراء للدفاع عن النفس.