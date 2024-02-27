الذكاء الاصطناعي على أعتاب اختراق قد يسمح للناس والحيوانات بالتحدث معا إطلاق سراح قادة فلسطينيين كبار.. صحيفة نيويورك تايمز تكشف عن تغير مفاجئ في استراتيجية إسرائيل بالمفاوضات نائب رئيس مجلس الشورى يزور جامعة إقليم سبأ، ويحضر ورشة لتطوير المجالات التعليمية والبحثية للدراسات العليا مصادر مطلعة تكشف عن بنود اتفاق وافق عليه العدو الصهيوني ..يتضمن إطلاق 400 أسير.. الكشف عن عقوبة كريستيانو رونالدو بعد حركتة “غير الأخلاقية” وزير الدفاع يبلغ الاتحاد الاوربي عن الضامن الوحيد لتأمين الملاحة البحرية في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن البيض يشن هجوما على الحوثيين والمجلس الانتقالي ويكشف عن الرهان الخاسر لاصحاب المشاريع .الانفصالية النوايا المبيته للحوثيين من وراء اشتراطهم حزمة اجراءت على الأرض لفتح الطرق من جانب الميلشيا مليشيا الحوثي تفاجأ سكان العاصمة صنعاء والمدن الأخرى الخاضعة لسيطرتها بإجراءات غير مسبوقة وفاة أشهر هوامير المال والنفوذ في العالم .. سليل عائلة روتشيلد
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"نقلا عن مصادر مطلعة بأن المفاوضين الإسرائيليين ذكروا أن تل أبيب قد تطلق سراح بعض كبار القادة الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل بعض الرهائن لدى حماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا التغيير في الإستراتيجية الإسرائيلية لم يتم الإعلان عنه رسميا.
ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات وإقناع "حماس" بالإفراج عن العسكريين الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ أكتوبر 2023.
وأضافت أنه نتيجة ذلك، قد يتم الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار. وذكرت الصحيفة أن المفاوضات تعرقلت بسبب إحجام إسرائيل عن الموافقة على شرطين رئيسيين لحماس وهي وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم قتل.
وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" مطلعة على عملية التفاوض إن المفاوضين الإسرائيليين أعلنوا موافقتهم على الاقتراح الأمريكي بتبادل 5 نساء يخدمن في الجيش الإسرائيلي مقابل 15 فلسطينيا متهمين بالإرهاب.
وأضافوا أن مدة وقف إطلاق النار ومطلب "حماس" بالانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من غزة لا يزالان قيد البحث.
واشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إرسال جميع الأسرى "الثقيلين" الذين سيجري إطلاقهم بموجب اتفاق متوقع حول غزة، من سجون إسرائيل مباشرة إلى قطر دون أن يضمن نجاح الاتفاق