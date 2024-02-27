نائب رئيس مجلس الشورى يزور جامعة إقليم سبأ، ويحضر ورشة لتطوير المجالات التعليمية والبحثية للدراسات العليا

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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زار نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله محمد أبو الغيث صباح يوم الإثنين جامعة إقليم سبأ.

وخلال افتتاح ورشة لتطوير المجالات التعليمية والبحثية والإدارية والمالية، التي نظمتها نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، قال أبو الغيث أن مليشيات الحوثي عمدت إلى التدمير الممنهج للتعليم بصورة تؤكد تخلفها وممارساتها الإجرامية التي طالت كل مناحي الحياة.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بجهود رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي ونواب رئيس الجامعة ،وعمداء الكليات والمراكز ورؤساء الأقسام العلمية على جهودهم الكبيرة التي نقلت الجامعة لتجعلها في مستوى متقدم بين الجامعات اليمنية خلال فترة زمنية قياسية قصيرة، مشددا على مضاعفة تلك الجهود لتحسين الأداء والتزام معايير الحوكمة والكفاءة.

من جهته ثمن رئيس جامعة إقليم سبأ الأستاذ الدكتور محمد القدسي زيارة نائب رئيس مجلس الشورى للجامعة وحضوره هذه الفعاليات مؤكدا على أهميتها في تطوير وتحديث وجودة التعليم والبحث وخدمة المجتمع.

مشيدا بالدور الذي قامت به نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة بالأستاذ الدكتور حسين الموساي في إقامة وتنظيم هذه الورشة التي ناقشت عددا من المحاور أهمها محور المجالات التعليمية ومحور الإشراف والمناقشة، والمحور الإداري والمالي.

وطاف نائب رئيس مجلس الشورى ومعه رئيس جامعة إقليم سبأ ووكيل وزارة الثقافة الدكتور عبدالرحمن النهاري بالعديد من مرافق الجامعة، حيث زار مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، وكلية الطب ومعاملها وأقسامها.

وفي ختام الزيارة أبدى أبو الغيث إعجابه بسير العملية التعليمية والإدارية، وسير عجلة التنمية للبنية التحتية للجامعة، مثمنا تفاني قيادة الجامعة، وكافة منسوبيها في النهوض بالجامعة كمؤسسة ريادية في بناء الإنسان وصناعة العقول من علماء وخبراء ينتجون البحوث والدراسات العلمية لحل المشكلات وتطوير التنمية في البلاد إلى جانب دورها في خدمة المجتمع.