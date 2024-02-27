الكشف عن عقوبة كريستيانو رونالدو بعد حركتة “غير الأخلاقية”

الثلاثاء 27 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن العقوبة المنتظرة على البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد احتفاليته “المشينة” في مباراة الشباب والنصر.

ووفقاً لصحيفة “الرياضية” فإن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لتوقيع عقوبة على رونالدو بالإيقاف مباراتين.

وفتحت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تحقيقاً بشأن سلوك “غير أخلاقي” ارتكبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، خلال مباراته أمام الشباب.

وأثار قائد فريق النصر رونالدو جدلاً كبيراً خلال مباراة فريقه أمام الشباب، التي جمعتمهما مساء أمس الأحد، ضمن دوري “روشن” للمحترفين لكرة القدم، حيث انتشر مقطع فيديو له لم يظهر خلال البث المباشر للمواجهة، وهو يقوم بحركة وصفت بـ “القذرة” و”المشينة”.

وانفعل البرتغالي عقب تسجيل زميله تاليسكا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى الشباب عند الدقيقة 86 من عمر اللقاء، حيث اتجه رونالدو صوب أنصار الشباب، بإشارات غير أخلاقية، ثم كرر الأمر بعد إطلاق صافرة النهاية.

وجاء تصرف أسطورة ماديرا، رداً على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنافس التاريخي لكريستيانو.

وبحسب موقع “جول” العالمي، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، فتحت تحقيقاً بالفعل في واقعة رونالدو، وتدرس حالياً جميع الادلة المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن ما حدث.

وأوضح الموقع أنه إذا ثبتت إدانة النجم البرتغالي، فإنه مهدد بعقوبة الإيقاف لعدة مباريات، وبالتالي سيغيب عن مواجهات حاسمة، الأمر الذي قد يصب في مصلحة نادي الهلال متصدر الدوري السعودي.