النوايا المبيته للحوثيين من وراء اشتراطهم حزمة اجراءت على الأرض لفتح الطرق من جانب الميلشيا مليشيا الحوثي تفاجأ سكان العاصمة صنعاء والمدن الأخرى الخاضعة لسيطرتها بإجراءات غير مسبوقة وفاة أشهر هوامير المال والنفوذ في العالم .. سليل عائلة روتشيلد الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مره واشنطن بوست تفتح الملفات السوداء لقوات الدعم السريع في السودان بعد فشل الرئاسة والحكومة لسنوات: توكل كرمان تفاجئ المواطنين بمحافظة تعز وتعلن شراء مولد لطوارئ كهرباء عصيفرة الخارجية الإيرانية تدافع عن حلفائها الحوثيين في اليمن وتقول أن الضربات الأمريكية والبريطانية لن تجلب اي إنجاز لغم حوثي يودي بحياة مواطن ويصيب 4 آخرين الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها شاهد.. جثمان اللواء حسن العبيدي يصل مأرب ويواري الثرى بمسقط رأسه.. المحافظ العرادة يتقدم المشيعيين
اعتبرت مصادر مطلعة بصنعاء ان رد جماعة الحوثي على مبادرة محافظ مأرب بفتح الطريق الذي يربط محافظة مأرب بالعاصمة صنعاء والذي تضمن اشتراط حزمة اجراءت على الأرض من قبيل تشكيل لجان مشتركة لكل طريق من الطرفين واشراك المجتمع لوضع الترتيبات اللازمة لفتح الطرق من الجانبين يمثل مزايدة ومحاولة للتسويف والمناورة والتطويل الغير مبرر .
وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن رد جماعة الحوثي الذي عبر عنه القيادي البارز في الجماعة "محمد البخيتي " من خلال اشتراط تشكيل لجان مشتركة لكل طريق من الطرفين واشراك المجتمع لوضع الترتيبات اللازمة لفتح الطرق من الجانبين والمتمثلة في " إعادة الانتشار للحد من آثار استغلال فتحها لاغراض عسكرية من اي طرف و إعطاء الأمان لكل المسافرين لاغراض انسانية بصرف النظر عن انتمائاتهم السياسية، وحل مشكلة المختطفين السابقين على الهوية من الطرقات"و إزالة التحصينات والخنادق وإصلاح الطرق لتسهيل الحركة المرورية" تمثل إصرارا على مواصلة التسويف والمماطلة وافتعال التعقيدات الإجرائية والميدانية .
واعتبرت المصادر أن محافظ مأرب الشيخ " سلطان العرادة " قدم اسهل آلية متاحة لاستكمال فتح الطرق من الجانبين والمتمثلة في استحداث نقطة تفتيش عسكرية من كلا الطرفين للتسريع بفتح الطرق وتسهيل حركة تنقلات المواطنين منوهة الى أن جماعة الحوثي تحاول التنصل من استحقاق فتح الطريق من جانبها من خلال فرض تعقيدات إجرائية وميدانية غير ضرورية وتستهدف مجرد التسويف والمماطلة .