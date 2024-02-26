مليشيا الحوثي تفاجأ سكان العاصمة صنعاء والمدن الأخرى الخاضعة لسيطرتها  بإجراءات غير مسبوقة

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بعد أربعة أعوام من الزامها للبنوك الاهلية والخاصة بعدم صرف الدولار الأمريكي الأزرق وحصر التداول في الدولار الأبيض فرضت جماعة الحوثي إجراءت رقابة على تداول الأخيرفي أسواق الصرافة بصنعاء في تحول غير مفهوم ومثير للريبة .
وأكدت مصادر مصرفية بصنعاء لـ"مأرب برس" ان تعميما امنيا وزع على كافة شركات الصرافة بصنعاء بتسجيل اسم وبيانات أي عميل يقوم بصرف العملة الصعبة فئة الدولار الأبيض في اجراء غير مفهوم تزامن مع خفض سعر صرف الأخير مشيرة الى أن الدولار الأبيض يصرف حاليا بنقص أربعة ريالات عن سقف سعر الصرف السابق والبالغ "527" ريال يمني مقابل الدولار الأبيض الواحد .
ولفتت المصادر الى أن توجيهات سابقة عممت منتصف الشهر الجاري على كافة شبكات التحويل المالية وشركات الصرافة بصعاء ومناطق سيطرة الحوثيين الأخرى بتصفية المديونية بالدولار القديم بالإضافة إلى منع التجاوزات بعملة الدولار القديم بإستثناء من لديهم أرصدة بنفس العملة وذلك تحت مبرر سعي البنك لفرض التعامل بالدولار الأزرق للحوالات الداخلية لتسهل للمواطنين إستلام حوالاتهم نقداً والإستفادة منها مع الاستمرار في شراء وبيع الدولار الأبيض النقدي.