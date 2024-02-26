وفاة أشهر هوامير المال والنفوذ في العالم .. سليل عائلة روتشيلد

الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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توفي جاكوب روتشيلد عن 87 عاما - يهودي الديانة في العاصمة البريطانية، لندن، اليوم الاثنين، اللورد جاكوب روتشيلد، الممول وسليل عائلة روتشيلد المصرفية، عن عمر يناهز 87 عامًا.

أعلنت عائلة روتشيلد، اليوم الاثنين، وفاة رجل الأعمال البريطاني اللورد جاكوب روتشيلد، سليل عائلة روتشيلد اليهودية المصرفية الشهيرة، عن عمر ناهز 87 عاما، وفق بيان صحفي.

وكان روتشيلد بدأ حياته المهنية في بنك العائلة "إن إم روتشيلد وأولاده" في العام 1963 قبل أن يشارك في تأسيس عدد من الشركات بما في ذلك مجموعة "مجموعة جاي روتشيلد للتأمين"، التي أصبحت الآن "سانت جيمس بليس"، مع السير مارك واينبرغ في عام 1980، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وعد بلفور.. قرن على الرسالة "المشؤومة"

وشغل جاكوب عددًا من المناصب العليا بما في ذلك نائب رئيس مجلس إدارة قناة "بي سكاي بي" بين عامي 2003 و2008.

وكان روتشيلد رئيسا سابقا لأمناء المعرض الوطني بالإضافة إلى صندوق التراث الوطني التذكاري وصندوق يانصيب التراث.

وكان جاكوب روتشيلد داعما ومساندا قويا لإسرائيل، وركز على الدفاع عن مصالحها، وساهمت عائلته في تأسيس دولة إسرائيل، إذا كان يحتفظ بـ"وعد بلفور" الشهير عام 1917 الموجه إلى اللورد وولتر روتشيلد، وهو أحد أجداد جاكوب، في منزله.