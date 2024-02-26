وفاة أشهر هوامير المال والنفوذ في العالم .. سليل عائلة روتشيلد الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مره واشنطن بوست تفتح الملفات السوداء لقوات الدعم السريع في السودان بعد فشل الرئاسة والحكومة لسنوات: توكل كرمان تفاجئ المواطنين بمحافظة تعز وتعلن شراء مولد لطوارئ كهرباء عصيفرة الخارجية الإيرانية تدافع عن حلفائها الحوثيين في اليمن وتقول أن الضربات الأمريكية والبريطانية لن تجلب اي إنجاز لغم حوثي يودي بحياة مواطن ويصيب 4 آخرين الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها شاهد.. جثمان اللواء حسن العبيدي يصل مأرب ويواري الثرى بمسقط رأسه.. المحافظ العرادة يتقدم المشيعيين اللواء سلطان العرادة يوجه هيئة الأركان بالاستمرار في رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن في ظل استمرار تعنت مليشيا الحوثي اشتعال حرب طاحنة و 20 رئيس دولة وحكومة يجتمعون في باريس لدعم أوكرانيا
أفادت وكالة الطاقة الذرية ان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مره.
وقالت الوكالة انه ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية، بحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير 5525,5 كيلوغراما (مقابل 4486,8 كيلوغراما في نهاية أكتوبر)، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية