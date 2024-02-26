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الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مره

الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أفادت وكالة الطاقة الذرية ان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مره.  

  

وقالت الوكالة انه ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية، بحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وبلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير 5525,5 كيلوغراما (مقابل 4486,8 كيلوغراما في نهاية أكتوبر)، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية

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