بعد فشل الرئاسة والحكومة لسنوات: توكل كرمان تفاجئ المواطنين بمحافظة تعز وتعلن شراء مولد لطوارئ كهرباء عصيفرة الخارجية الإيرانية تدافع عن حلفائها الحوثيين في اليمن وتقول أن الضربات الأمريكية والبريطانية لن تجلب اي إنجاز لغم حوثي يودي بحياة مواطن ويصيب 4 آخرين الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها شاهد.. جثمان اللواء حسن العبيدي يصل مأرب ويواري الثرى بمسقط رأسه.. المحافظ العرادة يتقدم المشيعيين اللواء سلطان العرادة يوجه هيئة الأركان بالاستمرار في رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن في ظل استمرار تعنت مليشيا الحوثي اشتعال حرب طاحنة و 20 رئيس دولة وحكومة يجتمعون في باريس لدعم أوكرانيا وفاة زونغ تشينغهو أحد أغنى رجال الأعمال الصينيين.. كان ينام تحت جسر يمتلك ثروة قدرها 5.9 مليار دولار أكبر قوة دبلوماسية في العالم.. كيف أطاحت الصين بأميركا؟ سفينة اختفت قبل أكثر من قرن في البحر.. الصدفة حلت اللغز
بعد فشل الوعود الرئاسية والحكومية طوال السنوات الماضية لحل مشكلة كهرباء محافظة تعز وكلها تبخرت وذهبت ادراج الرياح ، وبعد مظاهرات عارمة شهدتها محافظة تعز خلال الايام الماضية للمطالبة بحل مشاكل كهرباء تعز ، تدخلت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، وأعلنت التبرع بشراء مولد لطوارئ محطة كهرباء عصيفرة بمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وقالت توكل كرمان على صفحتها بمنصة فيسبوك: "يسرني الاعلان أننا سنشتري مولد الطوارئ لمحطة كهرباء تعز لتتمكن من الدخول في الخدمة"، في الوقت الذي تشهد المدينة احتجاجات شعبية للمطالبة بإعادة تشغيل محطة الكهرباء الحكومية المتوقفة منذ تسع سنوات.
وأضافت بأنها كلفت منسقة مؤسسة توكل كرمان بتعز حياة الذبحاني بشراء المولد بالتنسيق مع الناشط المجتمعي نائف الوافي".
ويقود الوافي مع نشطاء في تعز، منذ أشهر، مبادرة تهدف لإعادة تشغيل محطة كهرباء عصيفرة المتوقفة منذ بداية الحرب في الوقت الذي زاد استغلال المحطات التجارية الخاصة للوضع وزيادة التكاليف التي أثقلت كاهل المواطنين.
وقال الوافي تعليقا على الإعلان، في منصة فيسبوك: "تعظيم سلام للعزيزة توكل كرمان التي تكفلت بشراء مولد الطوارئ لمحطة توليد كهرباء عصيفرة، مولد الطوارئ كان جزء من المشكلة التي تعيق عملية بدء تجارب تشغيل المولدات واختبار خطوط الشبكة الخارجية
من جانبها علقت الناشطة حياة الذبحاني بقولها " الأستاذة توكل كرمان كنت ولازلت الضوء في عتمات كثيرة ولاينكر فضلك إلا جاحد
طبت يا بنت الكرام الأجاويد تغيب الدولة دوماً في العديد من مهامها فتحضرين لأجل شعب أحببتيه وأحبك
كم نحن فخورون بك إمض فثمة كثيرون علقوا عليك الآمال
التاريخ يكتب مواقف العظماء ولن ننسى.