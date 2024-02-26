بعد فشل الرئاسة والحكومة لسنوات: توكل كرمان تفاجئ المواطنين بمحافظة تعز وتعلن شراء مولد لطوارئ كهرباء عصيفرة

الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد فشل الوعود الرئاسية والحكومية طوال السنوات الماضية لحل مشكلة كهرباء محافظة تعز وكلها تبخرت وذهبت ادراج الرياح ، وبعد مظاهرات عارمة شهدتها محافظة تعز خلال الايام الماضية للمطالبة بحل مشاكل كهرباء تعز ، تدخلت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، وأعلنت التبرع بشراء مولد لطوارئ محطة كهرباء عصيفرة بمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقالت توكل كرمان على صفحتها بمنصة فيسبوك: "يسرني الاعلان أننا سنشتري مولد الطوارئ لمحطة كهرباء تعز لتتمكن من الدخول في الخدمة"، في الوقت الذي تشهد المدينة احتجاجات شعبية للمطالبة بإعادة تشغيل محطة الكهرباء الحكومية المتوقفة منذ تسع سنوات.

وأضافت بأنها كلفت منسقة مؤسسة توكل كرمان بتعز حياة الذبحاني بشراء المولد بالتنسيق مع الناشط المجتمعي نائف الوافي".

ويقود الوافي مع نشطاء في تعز، منذ أشهر، مبادرة تهدف لإعادة تشغيل محطة كهرباء عصيفرة المتوقفة منذ بداية الحرب في الوقت الذي زاد استغلال المحطات التجارية الخاصة للوضع وزيادة التكاليف التي أثقلت كاهل المواطنين.

وقال الوافي تعليقا على الإعلان، في منصة فيسبوك: "تعظيم سلام للعزيزة توكل كرمان التي تكفلت بشراء مولد الطوارئ لمحطة توليد كهرباء عصيفرة، مولد الطوارئ كان جزء من المشكلة التي تعيق عملية بدء تجارب تشغيل المولدات واختبار خطوط الشبكة الخارجية

من جانبها علقت الناشطة حياة الذبحاني بقولها " الأستاذة توكل كرمان كنت ولازلت الضوء في عتمات كثيرة ولاينكر فضلك إلا جاحد

طبت يا بنت الكرام الأجاويد تغيب الدولة دوماً في العديد من مهامها فتحضرين لأجل شعب أحببتيه وأحبك

كم نحن فخورون بك إمض فثمة كثيرون علقوا عليك الآمال

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