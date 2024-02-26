لغم حوثي يودي بحياة مواطن ويصيب 4 آخرين

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افادت وكالة سبأ الحكومية اليوم الاثنين باستشهاد مدني وأصابة أربعة آخرين، بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في سيارة مدنية على الطريق الصحراوي في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف.
و أسفر الانفجار ايضا عن إصابة أربعة مدنيين آخرين حالة أحدهم حرجة.
وقالت ان مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، زرعت مئات الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرقات العامة في مختلف المناطق والمدن اليمنية، تسببت بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.