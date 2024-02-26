شاهد.. جثمان اللواء حسن العبيدي يصل مأرب ويواري الثرى بمسقط رأسه.. المحافظ العرادة يتقدم المشيعيين

الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصل الى مدينة مأرب، اليوم الاثنين، جثمان اللواء المغدور حسن بن فرحان العبيدي، مسئول دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية، والذي وجد مقتولا داخل شقته بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتقدم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، موكب التشييع الرسمي والشعبي المهيب الذي شهدته مأرب اليوم لجثمان العبيدي.

ووري جثمان اللواء العبيدي الثرى ملفوفا بالعلم الجمهوري، في مسقط رأسه بمقبرة الشهداء في مديرية مأرب الوادي محافظة مارب.

و اللواء حسن صالح فرحان بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع العسكري بوزراة الدفاع اليمنية، ينتمي الى قبيلة عبيدة في محافظة مأرب. كان من أبرز قادة الجيش الوطني الذين واجهوا ميليشيا الحوثي الانقلابية.اشتهر بعمله في الصناعات العسكرية منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كان له دور فاعل في صناعة الدروع،أطلق اسمه على عدد من المدرعات التي تم تطويرها محليا منها (جلال1) و (جلال2)، حيث ساهم في تطوير مدرعات الجيش الوطني بمأرب.

وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين، وأخرى أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وجرى ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

وامرت النيابة العامة في القاهرة بإحالة المتهمين بقتل المسؤول العسكري اليمني اللواء العبيدي، داخل شقته في شارع العشرين بمحافظة الجيزة لمحكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة، باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.