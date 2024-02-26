عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة يتقدم موكب تشييع فقيد الوطن اللواء حسن بن جلال

الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شيع اليوم بمحافظة مأرب جثمان فقيد الوطن اللواء المهندس حسن بن فرحان بن جلال ، حيث نقل جثمان الفقيد عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الى مطار مارب.

حيث تقدّم عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، اليوم، بمحافظة مأرب، موكب التشييع الرسمي والشعبي المهيب لجثمان فقيد الوطن مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء حسن صالح فرحان بن جلال العبيدي.

حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى ملفوفاً بالعلم الجمهوري، في مسقط رأسه بمقبرة الشهداء بمديرية مأرب الوادي، وضم موكب التشييع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ونائبه اللواء الركن أحمد البصر، وعدد من أعضاء مجلس الشورى ومحافظي ووكلاء عدد من الوزارات والمحافظات، والقيادات العسكرية والأمنية، والمشايخ والأعيان، والشخصيات الاجتماعية، وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وأشاد المشيعون، بمآثر فقيد الوطن اللواء بن جلال وتضحياته ومواقفه الوطنية المشرفة في الذود عن المكتسبات الوطنية، وعطائه المتميز خلال مسيرته العسكرية من خلال المناصب التي تدرج فيها والمهام التي تم تكليفه بها، حيث كان مثالاً في الجندية والقيادة وأنموذجاً في الانضباط والكفاءة.

وأشاروا إلى الدور النوعي الذي لعبه فقيد الوطن اللواء بن جلال في مجال التصنيع الحربي والجهود التي بذلها والإنجازات البارزة التي حققها بما امتلكه من مؤهلات جعلته واحداً من العقول والكوادر الوطنية المتميزة.. مؤكدين أن الوطن خسر أحد رجاله المخلصين والأوفياء بقسمهم العسكري لوطنهم ونذروا نفوسهم من أجل حرية وكرامة أمتهم والدفاع عن الثوابت والهوية الوطنية وإعلاء راية الجمهورية.