اللواء سلطان العرادة يوجه هيئة الأركان بالاستمرار في رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن في ظل استمرار تعنت مليشيا الحوثي

الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة،

على الاستمرار برفع الجاهزية القتالية لتنفيذ المهام المنوطة بالقوات المسلحة والأمن في ظل استمرار تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها الميداني والإضرار بمصالح اليمن والمصالح الإقليمية والدولية، تنفيذاً للأجندة الإيرانية.

كما أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، حرص القيادة السياسية على تعزيز إمكانيات القوات المسلحة والأمن وتطوير قدراتها في مختلف الجوانب كونها الضامن الحقيقي لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمدالبصر سالم ، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، ورئيس هيئة الاستخبارات العامة اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وخلال اللقاء، اطلع العرادة، من نائب رئيس هيئة الأركان والقيادات العسكرية عن وضع الجيش وجاهزيته وعمليات التأهيل والتدريب والتسليح، وخطط التطوير ومدى جاهزيته لتنفيذ أي مهام يكلف بها من قبل القيادة السياسية.. مستمعاً إلى تقرير موجز عن وضع الجبهات والتصعيد المتواصل والاعتداءات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية والتي يتصدى لها الجيش في مختلف جبهات القتال.