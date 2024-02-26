سرقوا منه 9 سيارات وقتلوه.. العثور على جثة صاحب شركة تأجير سيارات بعد أيام من اختفائه لأول مره منذُ تأسيسها قبل 60 عاماً.. الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن إفتتاح منفذ مبيعات لتذاكرها في مأرب السرّ "نبوءة دينية".. ما وراء منع الصلاة بـ"الأقصى" في رمضان؟ السعودية تمنح معتمري هذه الدولة إقامة 6 أشهر انتخاب قيادة جديدة لاتحاد طلاب اليمن في المغرب وزير سُلالي في صنعاء يشعل فتيل التوترات بين (سلطان السامعي وحامد ) موقف مجلس شباب الثورة السلمية بخصوص الغارات الاميركية البريطانية على اليمن-بيان ميسي يتسبب في انقلاب داخل الولايات المتحدة وجوهرة الميرنغي يحسم قراره الأخير ويبلع مدرب النادي الملكي بن مبارك يتوجه الى موسكو في زيارة لافته وغير مسبوقة ومصادر حكومية تكشف أجندة المباحثات المرتقبة الحوثي يتعثر مجددا في تشكيل حكومة انقلابية جديدة واستبعاد ثلاثة مرشحين جنوبيين
أفاد مصدر أمني عراقي يوم الأحد بالعثور على جثة صاحب شركة تأجير سيارات في العاصمة بغداد بعد 4 أيام على اختفائه.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "شفق نيوز" أن "قوة أمنية تمكنت من العثور على جثة رجل قتل بطلق ناري ورميت جثته في أحد البزول ضمن ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد.
وصرح بأن شقيق الضحية أبلغ الأمن يوم الأحد بفقدان شقيقه قبل 4 أيام، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل ومتابعة السيارات المفقودة أيضا من صاحب الشركة عبر تقنية الـGPS.
وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 9 سيارات من نوع "تاهو" و"تشارجر" والقبض على 5 أشخاص بتهمة القتل والسرقة