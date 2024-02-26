سرقوا منه 9 سيارات وقتلوه.. العثور على جثة صاحب شركة تأجير سيارات بعد أيام من اختفائه

الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفاد مصدر أمني عراقي يوم الأحد بالعثور على جثة صاحب شركة تأجير سيارات في العاصمة بغداد بعد 4 أيام على اختفائه.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "شفق نيوز" أن "قوة أمنية تمكنت من العثور على جثة رجل قتل بطلق ناري ورميت جثته في أحد البزول ضمن ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد.

وصرح بأن شقيق الضحية أبلغ الأمن يوم الأحد بفقدان شقيقه قبل 4 أيام، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل ومتابعة السيارات المفقودة أيضا من صاحب الشركة عبر تقنية الـGPS.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 9 سيارات من نوع "تاهو" و"تشارجر" والقبض على 5 أشخاص بتهمة القتل والسرقة