لأول مره منذُ تأسيسها قبل 60 عاماً.. الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن إفتتاح منفذ مبيعات لتذاكرها في مأرب

الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، يوم الأحد، عن استعدادات لإفتتاح أول منفذ مبيعات لها "مباشر" في محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وقالت الخطوط الجوية اليمنية فرع محافظة مأرب في بيان على صفحتها في "فيسبوك"، إن إفتتاح "منطقة مأرب" كمنفذ مبيعات لتذاكرها يأتي لأول مرة منذ تأسيس الشركة قبل حوالي 60 عاماً.

وافتتحت الخطوط الجوية اليمنية مكتب لها في شارع المحافظة، مركز المدينة "كمنفذ مبيعات" في المحافظة وفقاً للبيان.

وأشارت الخطوط الجوية اليمنية إلى أنه أصبح بذلك بإمكان المواطنين في محافظة مأرب الحصول على تذكرة السفر من منطقة مأرب على لكافة وجهات السفر لشركة الخطوط الجوية اليمنية الداخلية والخارجية المتوفرة في الوقت الحالي.