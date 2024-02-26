لأول مره منذُ تأسيسها قبل 60 عاماً.. الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن إفتتاح منفذ مبيعات لتذاكرها في مأرب السرّ "نبوءة دينية".. ما وراء منع الصلاة بـ"الأقصى" في رمضان؟ السعودية تمنح معتمري هذه الدولة إقامة 6 أشهر انتخاب قيادة جديدة لاتحاد طلاب اليمن في المغرب وزير سُلالي في صنعاء يشعل فتيل التوترات بين (سلطان السامعي وحامد ) موقف مجلس شباب الثورة السلمية بخصوص الغارات الاميركية البريطانية على اليمن-بيان ميسي يتسبب في انقلاب داخل الولايات المتحدة وجوهرة الميرنغي يحسم قراره الأخير ويبلع مدرب النادي الملكي بن مبارك يتوجه الى موسكو في زيارة لافته وغير مسبوقة ومصادر حكومية تكشف أجندة المباحثات المرتقبة الحوثي يتعثر مجددا في تشكيل حكومة انقلابية جديدة واستبعاد ثلاثة مرشحين جنوبيين تصاعد السخط الشعبي بصنعاء من رفض الحوثيين فتح الطرق والميلشيا تشن حملة اعتقالات غير معلنة
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، يوم الأحد، عن استعدادات لإفتتاح أول منفذ مبيعات لها "مباشر" في محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.
وقالت الخطوط الجوية اليمنية فرع محافظة مأرب في بيان على صفحتها في "فيسبوك"، إن إفتتاح "منطقة مأرب" كمنفذ مبيعات لتذاكرها يأتي لأول مرة منذ تأسيس الشركة قبل حوالي 60 عاماً.
وافتتحت الخطوط الجوية اليمنية مكتب لها في شارع المحافظة، مركز المدينة "كمنفذ مبيعات" في المحافظة وفقاً للبيان.
وأشارت الخطوط الجوية اليمنية إلى أنه أصبح بذلك بإمكان المواطنين في محافظة مأرب الحصول على تذكرة السفر من منطقة مأرب على لكافة وجهات السفر لشركة الخطوط الجوية اليمنية الداخلية والخارجية المتوفرة في الوقت الحالي.