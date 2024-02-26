السرّ "نبوءة دينية".. ما وراء منع الصلاة بـ"الأقصى" في رمضان؟ السعودية تمنح معتمري هذه الدولة إقامة 6 أشهر انتخاب قيادة جديدة لاتحاد طلاب اليمن في المغرب وزير سُلالي في صنعاء يشعل فتيل التوترات بين (سلطان السامعي وحامد ) موقف مجلس شباب الثورة السلمية بخصوص الغارات الاميركية البريطانية على اليمن-بيان ميسي يتسبب في انقلاب داخل الولايات المتحدة وجوهرة الميرنغي يحسم قراره الأخير ويبلع مدرب النادي الملكي بن مبارك يتوجه الى موسكو في زيارة لافته وغير مسبوقة ومصادر حكومية تكشف أجندة المباحثات المرتقبة الحوثي يتعثر مجددا في تشكيل حكومة انقلابية جديدة واستبعاد ثلاثة مرشحين جنوبيين تصاعد السخط الشعبي بصنعاء من رفض الحوثيين فتح الطرق والميلشيا تشن حملة اعتقالات غير معلنة كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف عن تحرك وشيك لواشنطن سيبطل ذرائع الميلشيا
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن السعودية منحت إقامة مدتها ستة أشهر لمعتمري غزة العالقين بالمملكة بسبب الحرب الإسرائيلية.
وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيان وصل الأناضول “قرار السعودية منح إقامة لمدة 6 شهور للمعتمرين العالقين من المحافظات الجنوبية (غزة)”.
وعبرت الوزارة عن شكرها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على “المكرمة الملكية بمنح الفلسطينيين المعتمرين من المحافظات الجنوبية العالقين بسبب ظروف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع إقامة لمدة 6 شهور إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.