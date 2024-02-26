الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جرى اليوم الاحد انتخاب قيادة جديدة لاتحاد طلاب اليمن في المغرب الدورة الرابعة في الحي الجامعي الدولي في العاصمة المغربية الرباط.

وتمت الانتخابات في أجواء هادئة يسودها روح المحبة والزمالة والاخاء وقد افرزت النتائج بمختلف الهيئات الادارية للاتحاد كالتالي:

اولاً // الهيئة التنفيذية:

•عاصم الشريف رئيساً

•مشعل سيف نائباً للرئيس

•حسن جلال اميناً عاماً

•عبدالله الهندي مسؤول العلاقات الخارجية

•هشام الجيلاني المسؤول المالي

•عبدالله شقراء رئيس اللجنة الاجتماعية

•عبدالله الشرعبي رئيس اللجنة الاعلامية

• محمد عزان رئيس اللجنة الثقافية والرياضية

•زيد الجبري مدير موقع الاتحاد

ثانياً // الهيئة الرقابية :

يونس اليماني رئيساً.

ثالثاً // المؤتمر العام:

•فضل الشريف رئيساً

•برهان الربيعي نائبا للرئيس

•ياسين رمزي مستشاراً للرئيس

وقد أشرف على الانتخابات الاخوة الاتية أسمائهم:

•علي شيبان

•زيد الخولاني

•جلال الحاج